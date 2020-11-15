‘BioNTech’in olağanüstü çalışmalarından gurur duyuyoruz’

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Altmaier’e göre salgın etkisini daha aylarca gösterecek ve kısıtlamalar da 4-5 ay kadar uygulanacak. “Acı gerçek şu, Noel’de neler yapabileceğimiz salgınla mücadelede ne kadar disiplinli davrandığımıza ve elde edeceğimiz başarıya bağlı” diyen Altmaier, şunları söyledi: “Haziranda başardık. Günlük vaka sayıları 300’e kadar düştü. Şimdi 20 bin civarına. Böyle devam ederse yoğun bakım istasyonları insanlara yardım edemeyecek. Kesinlikle bu durumu önlemek zorundayız. Son iki haftalık süreçte halkımızın disiplininden çok etkilendim. Sıkı önlemlere rağmen sayılar biraz arttı. İki haftalık ara bilançoya göre günlük vaka sayıları iki hafta öncesine göre biraz yüksek. Alınan önlemleri erken sonlandıran ülkeler bunun hesabını çok ağır, hem de insan hayatıyla ödedi. Önümüzdeki 4-5 ayı sıkı kontroller ve kısıtlamalarla yaşamak zorundayız. Bu kısıtlamaların tek tek neler olacağını federal ve eyalet hükümetleri karar verir. Halkın büyük bölümü alınan kararları destekliyor. Bir kesim ise restoran ve barların açılmasını istiyor. Ancak günlük vaka sayıları bize oyun alanı bırakmıyor. Kararlı olmak gerekir, yoksa virüsle savaşı kaybederiz. ‘DİKKATLİ VE TİTİL OLACAĞIZ’

“İş yerini kapatanların zararları karşılanacak. Ancak bu konuda çok dikkatli ve titiz olacağız. Gerçekten zarara uğrayanlara yardım edeceğiz ve toplanan vergilerin hak etmeyenlerin eline geçmesine izin vermeyeceğiz. Noel tatilinin erkene alınması ve uzatılması, öğrencilerin, veliler ve öğretmenlerin salgınla mücadelesini, okullar tam olarak kapatılmadan desteklemesini sağlar. Bu çözümü doğru buluyorum. Sınıflarda sosyal mesafeyi korumak çoğu zaman zordur. Eğer dersler kullanılmayan otellerin salonlarında, kültürel etkinliklerin yapıldığı alanlarda ve buluşma merkezlerinde verilirse, ben bunu selamlarım. Bu çocuklara ve ailelere büyük destek sağlar. Bazı durumlarda yaratıcı çözümler bulmak durumundayız.”