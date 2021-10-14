BioNTech’in kurucularına ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülü

Avrupa’nın tarihi farklılıkları arasında köprü kurmaya katkıda bulunan kişi veya kurumlara verilen ödülü Şahin ve Türeci’ye takdim eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, “İki harikulade bilim insanına, hayatta ve bilimde birlikte yol alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye İmparatoriçe Theophano ödülünü vermek benim için büyük bir mutluluk” diye konuştu. Şahin ve Türeci’nin, Akdeniz ve Orta Avrupa kültürlerinin kesişme noktasında büyüdüğüne dikkati çeken Sakelaropulu, çiftin 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olan Kovid-19’a karşı insanlığı korumaya alan aşının bulunmasında oynadığı rolün önemine değindi. Sakelaropulu “Bugün burada önemli bir kadın ve erkeği, bilim insanlarından oluşan ekipleri ile insanlığa yaptıkları önemli katkılardan ötürü ödüllendiriyoruz. İnançlarını, özverilerini, azimlerini ve güçlerini ödüllendiriyoruz” dedi.
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