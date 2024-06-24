BionTech’in kanser testleri geçici durduruldu

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ABD ilaç düzenleme kurumu, üç hastanın ölümünün ardından BNT326/YL202 ilacının ilerlemiş akciğer ve meme kanserine karşı yürütülen bu denemesini kısmen durdurdu. Ölüm nedenlerinin kan zehirlenmesi ve zatürre olduğu belirtildi. Ancak ölümlerin ilaç tedavisiyle bir bağlantısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. BionTech şu anda test çalışmalarını Çinli ortak şirketi Medilink Therapeutics’e, Çin ve ABD’de yaptırıyor. İlacın ölümlerde nasıl bir rol oynadığının yanı sıra, aynı zamanda bir düzine hastada iki ölüm olmasına rağmen neden üçüncü bir kişi ölene kadar dozun tekrar artırıldığı sorusunun cevabı aranıyor. Ölümle sonuçlanan gelişmeyi bağımsız uzmanların araştıracağı kaydedildi.

CİDDİ ŞEKİLDE GÜVENİ ZEDELEYEBİLİRBionTech son yıllarda kanser araştırmalarında önemli ilerlemeler kaydetmiş, özellikle Covid-19 aşısında da kullanılan mRNA teknolojisine odaklanmıştı. Mainz merkezli şirket bir süredir borsada ilaç devi Bayer’den daha iyi performans gösteriyor. Ancak koronavirüs aşısının artık talep görmemesinin, şirketin gelirinin de azaldığı anlamına geldiği ifade edildi. Yılın başında BionTech yaklaşık 315 milyon Euro net zarar açıklamıştı. İlaç ile ölüm arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkarsa bunun BionTech için önemli sonuçları olabileceği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturmalar henüz sonuçlanmadığından böyle bir bağlantının olup olmadığı henüz belli değil. Ancak son gelişmelerin BionTech’in kanser tedavisine olan güveni ciddi şekilde zedeleyebileceği ifade edildi. Çalışmanın kısmen durdurulduğunun açıklanmasının ardından, BionTech’in hisse fiyatı yaklaşık yüzde 8 düşerek 80 Euro’ya geriledi.