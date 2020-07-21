BioNTech’in geliştirdiği aşı adayının denemelerinden olumlu sonuç alındı

“Clinical Trials Arena” internet sitesinde yer alan habere göre, 18 ila 55 yaşlarındaki 60 sağlıklı gönüllünün katıldığı denemede, aşı adayının Kovid-19’u etkisiz kılan enzim ile antikorları üretmede ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratmada başarılı olduğu gözlendi. ‘BNT162b1’ adlı aşı adayının değişen dozlarda uygulandığı denek gruplarında Kovid-19’u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarının yoğunlaştığı görüldü. Deneklerde ayrıca, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4 ve CD8 glikoproteinlerde artış tespit edildi. Bağışıklık tepkilerinde doza bağlı ciddi değişimlerin gözlenmediği, bunun, aşının düşük dozlarda üretilmesine olanak sağlayabileceği belirtildi.

Öte yandan, aşının güvenli olduğu, deneklerde herhangi bir yan etkiye yol açmadığı kaydedildi. Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli aşı, 18 yaş ve üzeri kişilerde Kovid-19’a karşı bağışıklık oluşturmayı amaçlayan bir koruyucu bileşen içeriyor. Aşı adayının ABD’de 18-55 yaşlarındaki 45 sağlıklı gönüllünün katıldığı 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alınmıştı. Aşı adayının 3. aşamada Almanya, ABD ve Çin’de 30 bin denek üzerinde test edilmesi planlanıyor.