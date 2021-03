‘BioNTech’i tercih ederim’

“Aşıla, aşıla, aşıla” sloganıyla başlatılacak kampanyanın ‘daha hızlı ve esnek’ olmasını hedeflediklerini belirten Merkel, yeterince aşı stoğu olmadığı için ilk etapta, her muayenehaneye haftalık 20 doz gönderileceğini kaydetti. Ülke çapında haftada 1 milyon doz aşının muayenehanelere teslim edilmesi beklenirken, nisan ayı sonunda bu rakamın 3 milyon 200 bin doza yükseltileceği belirtildi. Bu açıklamanın ardından, başkent Berlin’de vatandaşların görüşlerini aldık. Konuştuğumuz herkes kısıtlamaların bir an önce son bulmasını ve eski normallere dönmeyi isterken, bazı vatandaşlar da aşılama işlemine sıcak bakmadığını söyledi.

GÜLENDAM TUNCER (PEDAGOG): Annem, babam 85 yaşında ve ikisi de bu hastalığa yakalandı. Test sonuçlarına göre bize korona dediler. Babam felçli olduğu için hastalığı süresince ben baktım, direk kontaktaydım ama bana bulaşmadı. Bu hastalığın varlığından dahi şüpheliyim. Sağlık alanında çalıştığımız için bize aşı sırası geldi ancak ben olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Grip aşısına dahi sıcak bakan bir insan değilim, çünkü aşılar insanlar üzerinde yeterince araştırılmadan kullanılıyor. Güvenmiyorum. Hatta insanların aşı konusunda birbirleriyle dayanışma içinde olmasını diliyorum.

ERCAN YAŞAROĞLU (İŞLETMECİ): Öncelikle bizden 1.5 yıllık özgürlüğümüzü çaldılar. Bu kadar şamataya, insan özgürlüğünü kısıtlamaya hiç gerek yoktu. Kızımla 2.5 yaşındaki torunum ve damadım koronaya yakalandı. Hastalık gripten biraz daha ağır seyreden bir yapıdaydı. Yaklaşık 1 yıldır alınan tüm kısıtlama kararlarına, toplum sağlığı adına uyduk ve önce yaşlılarımızı sonra da geleceğimizi düşünerek sorumlu davrandık. Buna karşılık yetkililer halen salgınla mücadelede etkin bir yol bulamazken, koruma süresi 6 ay olan, yan etkilerinde ölümcül vakalara rastlanan ve uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmediğimiz aşı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla aşılanma konusunda beklemeyi, acele etmemeyi öneriyorum. Aynı zamanda Türkiye’den gelen ve BioNTech aşı çalışmalarıyla isimlerini dünyaya duyuran bu iki bilim insanının emeğine, ilmine büyük saygım var. Burada eleştirim sırf para kazanmak için, bilimsel araştırma sonuçları kesinleşmemiş aşılarla işi aşı furyasına döken ‘aşı endüstrisidir’. Sanırım yeni yüzyılın, yeni şekillenmesi korona krizi kullanılarak hayatlarımıza geçiriliyor. Bu dönüşüme karşı da uyanık olmalı, bu süreci sağlıklı atlatmalıyız.

CENGİZ ÖLMEZ (İŞLETMECİ): Aşıların gerçekten bu hastalığa çözüm olup olmadığı konusunda netleşmiş bir düşüncem yok. Hangi tür olursa olsun kafamdaki şüpheler gitmediği sürece aşı olmayacağım. Son dönemde piyasadaki aşıların pıhtı atmasından, kalıcı yan etkilerinden bahsediliyor. Bir yıl sonra üzerimizde nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor. Uzmanlar çok çelişkili açıklamalar yapıyor. Eğer aşılanmadığımız zaman bir yaptırım olmayacaksa aşı olmayı düşünmüyorum. Çevremde bu hastalığı atlatanlar oldu. Annem babam 84 yaşındalar, koronaya yakalandılar. Üstelik risk grubunda olmalarına rağmen bir sorun yaşamadık, grip gibi geçirdiler.

LEMAN BEŞLİ (DOKTOR ASİSTANI): 40 seneden fazla bu meslekte çalışıyorum. Grip oldum sandım, doktorum “Test yapmamız lazım” dedi, sonuç pozitif çıktı. 14 gün karantinada kaldım, normal bir üşütme gibi geçirdim. Dolayısıyla 6 ay zaten antikorlu olacağım için aşıyı düşünmüyorum. Çalıştığım muayenehanede de AstraZeneca aşısı olanlar var. Ancak aşılama işlemi durdurulunca, diğer arkadaşlar da beklemeye geçti. Hem hastalık hem de aşılar çok kısa sürede ortaya çıktı. Gelecekteki yan etkileri bilinmediği için aşı olmayı düşünmüyorum.

HASAN ÇOBAN (RESTORAN ÇALIŞANI): Almanya aşılamaya başladı ama korkularımız çok fazla. Sapasağlam insanlar bir anda öldü diye haberler okuyoruz. Herkes bir belirsizlik içinde. Bence bu hastalığa hâlâ dünyada bir çözüm bulunamadı, o nedenle aşılanmayı da düşünmüyorum. Eğer bir gün illa ki mecbur kalırsam, BioNTech’i tercih ederim. Ayrıca yakın zamanda bir arkadaşım korona virüse yakalandı, sonrasında da kaybettik. Acımız gerçekten çok büyük. Hastalık hepimiz için büyük risk.

AVNİ KAZANCI (RESTORAN İŞLETMECİSİ): Bu hastalık hepimizi, genç, yaşlı, zengin, fakir demeden etkiledi. Dünyayı yönetenler “Korona çok tehlikeli bir hastalık” diyerek aylarca açıklama yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Bir yılın sonunda aşı bulduk dediler. Bir umutla baktık ama görüyoruz ki, aşıyı çıkaranlar bile aşıya tereddütle bakıyor. O nedenle bizlerde bu aşılara itimat etmiyoruz, olmayı da düşünmüyorum. Korona kısıtlamalarının insanlar üzerinde baskısı çok ağır oldu. Böyle daha ne kadar sürer bilmiyorum ama bir çözüm bulunmazsa halk sokağa dökülür endişesi içindeyim. Aşı olmamak için son ana kadar dayanırım. Eğer ülkeleri yönetenler bu aşılara inanıyorlarsa, gelsinler hep birlikte aynı aşıyı önce onlar olsun, sonra da biz.

AŞI ÖZNUR (EMEKLİ): Bu hastalıkla karşılaşmadım ama çevremde yaşayanlar oldu. Durumları ağır değildi. Hastalığı grip şeklinde atlattılar. Aşı konusunda kafamız hep karışık, okuyoruz ama iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Esasen korku içindeyiz. Ben akciğerlerimden emboli rahatsızlığı geçirdim, aşının benim için riskleri olduğunu öğrendim. O nedenle şimdilik beklemedeyim, ancak ülkemize izne giderken şart koşarlarsa mecbur olacağız. Ama şimdi gel deseler aşı olmam, bekleyeceğim.

ŞENOL AKKAYA (İNŞAAT SEKTÖRÜ): Ben aşı olmayı düşünmüyorum, yakın çevremi de uyarıyorum. Önümüzdeki yıllarda aşı sonrasında başka sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu benim kişisel görüşüm. İçinde bulunduğumuz süreçte insanlar hastalıktan değil ama korkudan ölecek noktaya geldi. Öncelikle kimse korkmasın. Boğazı, başı ağrıyan “Korona mı oldum” diye paniğe kapılmasın. Son bir yılda koronadan ölenlerin sayısı 2.5 milyon olarak açıklandı. Bugün dünyada kanser ölümleri 10 milyon, kalp krizinden ölümler ise 18 milyon civarında. Yıllardır bilim insanları bu hastalıklara çare bulamadılar, ama bir anda korona diye bir hastalık çıktı ve sonra da aşı bulduk dediler. Bu yüzden bu hastalık da tedavi yolları da bana göre tartışmalı. Ayrıca aşı konusunda “Sadece isteyenlere aşı yapacağız” diyorlar, hem de aşı pasaportu uygulamasını gündeme getiriyorlar. Hani aşıda zorlama olmayacaktı!

ORHAN SARI: Ne yazık ki ciddi sonuçları olan, çok dikkat edilmesi gereken bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bir hafta önce hastaneye kaldırılan bir komşumuz vardı, dün akşam vefat haberi geldi. Hâlâ acısı içimizde, çok üzgünüm. İki hafta önce çalıştığım firmada 6 kişide hastalık çıktı. Hemen karantinaya alındılar. Tüm bu risklere rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Hastalığın başında böylesi ağır bir süreç yaşayacağımızı bilmiyorduk. Şu an geldiğimiz noktada bu aşıyı olmaktan başka çaremiz kalmadı. Dünya da en çok tutulan aşı yüzde 95’lik koruma oranı ile BioNtech, seçme şansım olursa tercihim de o yönde olacaktır.

YILMAZ TANRIVERDİ (KASAP): Dünyada savaş, açılık, kanser, aids her şey bitti, bir korona çıktı ortaya, başka da bir gündemimiz kalmadı. Eşim, çocuklarım hep evde. 8 yaşında ki kızım tam 17 kilo aldı stresten. Herkesin psikolojisi bozuldu, bütün gün evdesin, kimseyle konuşmuyorsun, bunun sonucunda ne olur o insanın hali. Bir hastalık var ama ne olduğu belli değil, o nedenle aşı olmayı da düşünmüyorum.

AYSIN DEMİROK (MANAV): Tanımadığımız bir hastalıkla karşı karşıya kaldık, haliyle hepimiz çok etkilendik. Aşı sırası gelirse, BioNTech olabilirim ama AstraZeneca’yı düşünmüyorum. Yan etkileri nedeniyle durdurulan bu aşıya şimdi yeniden başlandı. Haberlerde, “Kendinizi iyi hissetmezseniz doktora başvurun” deniliyor. Demek ki bir yan etkisi var. Ayrıca mutlaka herkesi bir şekilde aşılayacaklarına inanıyorum. Siyasetçiler en başta aşı mecbur değil diyordu, şimdide “Aşı karnen olmadan, sinema, toplu taşıma, seyahat özgürlüğün olmayacak” deniliyor. Bu da resmen insanları aşılanmaya mecbur bırakmaktır.