BioNTech’e sosyal medyada linç

SZ gazetesi, WDR ve NDR medya kuruluşlarının ortak araştırma haberinde, ilaç şirketlerinin geçen yıl haziran ayındaki görüşmelerde AB’den bir doz için 54 euro, toplamda 500 milyon doz aşı için de 27 milyar euroluk teklif götürdüğü iddia edildi. Üstelik bu teklifin ‘indirimli’ fiyat olarak sunulduğu kaydedildi. BioNTech/Pfizer’ın mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle ortaklaşa geliştirdiği aşıdan 20 kat daha pahalı olduğu belirtildi. BioNTech’in özel yatırımcıların yanı sıra araştırma projeleri için devlet teşviklerinden de faydalandığı hatırlatılırken, bu nedenle yüksek fiyatın kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Haberlerin medyada yayılması üzerine özellikle sosyal medyada BioNTech’e karşı ‘fırsatçı’ ve ‘açgözlü’ yönünde linç kampanyası başlatıldı. Birçok hesaptan, BioNTech’in salgını fırsat bilerek yüksek fiyat verdiği kaydedildi. Alman Doktorları İlaç Komisyonu Başkanı Wolf Dieter Ludwig de aşı için önerilen yüksek fiyat teklifinin gayri ciddi olduğunu belirtti. Ludwig, “Şu andaki salgınla hiçbir şekilde haklı gerekçeye dayanmayan bir fırsatçılık girişimi görüyorum. Hissedarların para kazanmak istemesini anlıyorum. Ancak kriz ortamındayız. Hedef sadece sanayi ülkelerini değil tüm dünyayı aşılamak olmalı. Bu arka planda hissedarların çıkarları, halkın ihtiyaçlarından daha fazla önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

HABERLER AB’NİN İŞİNE YARADI

Bu haberler en çok aşı tedariğinde geç kaldığı için eleştirilerin hedefi haline gelen AB Komisyonu’na yaradı. AB’nin yüksek fiyatı indirmek için BioNTech/Pfizer ile müzakere başlattığı ve bunun da aşı siparişinin geç verilmesine sebep olduğu belirtildi. Bu haberden sonra AB’nin aşı siparişinde geç kalmasını anlayışla karşıladığını belirten Wolf Dieter Ludwig, “Bana göre bu yüksek fiyat karşısında haklı olarak geç kalındı” dedi. BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, yüksek fiyat teklifi ile ilgili haberler üzerine açıklama yapmadı. Şirket sözcüsü ise aşı fiyatının belirlenmesinde çok farklı faktörlerin bulunduğunu belirtti. BioNTech’in şu an kadar aşı satışından henüz kâr elde etmediği, kâr yapmaya başladığı zaman da elde edilen kazancın yine araştırmaya yönelik yatırım olarak değerlendireceği ifade edildi.