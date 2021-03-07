BioNTech’e siber saldırı

HOLLANDA’da yayınlanan ‘De Volkskrant’ gazetesinde yer alan habere göre, Çinliler tarafından siber casusluk 2020’nin ilk altı aylık döneminde yoğun olarak gerçekleştirildi. Rus hacker’ların siber casusluk saldırıları ise 2020’nin ikinci döneminde yapıldı. EMA yetkililerinin siber saldırılarla ilgili iddiaları kabul ettiği ve soruşturmanın hem Hollanda hem de Avrupa makamları tarafından yürütüldüğü belirtildi. Rus hacker’ların EMA’nın şifre sistemini kırdığı ayrıca EMA çalışanlarının e-mail adresine casus virüs yerleştirdiği iddia edildi. Meslektaşından gelmiş gibi gözüken e-mail’leri açan EMA çalışanlarının bilgisayarına virüs programının yerleştiği kaydedildi. Rusya’nın BioNTech aşısını kimlerin satın aldığı ve ne kadar sipariş verildiğini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.