BioNTech şimdi de sıtmaya karşı aşı geliştirecek!

ÇOĞUNLUĞU Afrika olmak üzere her yıl yaklaşık 229 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor. Erken dönemde teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olsa da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 409 bin kişi bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Hastalıktan çocukların çok etkilendiği ve özellikle de 5 yaş altı çocuklar için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor.

BioNTech sıtmaya karşı aşı çalışmasını da tıpkı koronavirüse karşı geliştirdiği gibi mRNA teknolojisiyle yürütecek. Prof. Dr. Uğur Şahin en geç 2022’nin sonuna kadar klinik ve deney çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti. Sıtma aşısı projesi Dünya Sağlık Örgütü (DSO), Avrupa Komisyonu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın işbirliğinde yürütülecek. BioNTech, aşı bulunduktan sonra aşı üretim tesisinin Afrika kıtasında gerçekleştirilmesini planlıyor.