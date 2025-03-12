BioNTech önce zarar açıkladı, şimdi işçi çıkarıyor

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BioNTech’in dünya genelinde yaklaşık 7 bin 200 çalışanı bulunuyor. Ancak düşen Covid-19 aşı talebi nedeniyle özellikle Marburg ve Idar-Oberstein tesisleri büyük kesintilerden etkilenecek. Marburg’da 670 çalışandan 250 ila 350’sinin işine son verilecek. Idar-Oberstein’de ise 450 tam zamanlı pozisyonun yaklaşık üçte biri kaldırılacak. Öte yandan, şirket bazı bölümlerde yeni istihdam yaratmayı da planlıyor. Özellikle Mainz’deki merkez ofiste 2024 yılı içinde yaklaşık 350 yeni pozisyon açılacak. Genel olarak, 800 ila 1200 yeni istihdam yaratılması bekleniyor. BioNTech bu adımı “Almanya’ya olan güçlü bağlılığımızın bir göstergesi” olarak açıklıyor.

BioNTech’in gelirlerinde büyük bir gerileme yaşandı. 2022 yılında 9.4 milyar Euro kâr eden şirket, 2023’te bu rakamı 930 milyon Euro’ya düşürdü. 2024’te ise şirket zarar açıkladı. 2023’te 3.8 milyar Euro olan ciro, 2024’te 2.75 milyar Euro’ya geriledi. 2025 için ise 1.7 ila 2.2 milyar Euro arasında bir gelir bekleniyor. BioNTech’in zarara girmesinin en büyük nedeni, kanser ilaçları geliştirmek için yapılan yüksek maliyetli klinik araştırmalar. Şirketin araştırma ve geliştirme harcamalarının 2.6 ila 2.8 milyar Euro’ya ulaşması öngörülüyor.Şirket, bağırsak kanseri için yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarını bu yılın sonunda veya 2025’in başlarında açıklamayı planlıyor. BioNTech, ilk kanser tedavisi ilacının 2026 yılında piyasaya sürülebileceğini öngörüyor.