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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, Reuters
Haber Giriş: 10.02.2021 - 13:13 |  Son Güncelleme:

BioNTech Marburg’da aşı üretimine başladı

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BioNTech Marburg’da aşı üretimine başladı
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya’da üretimine başlandığı bildirildi.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

BioNTech Marburg’da aşı üretimine başladı

 

 

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