BioNTech, Mainz kentini de ihya etti

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MAINZ Belediye Başkanı Michael Ebling ve Belediye Mali İşler Dairesi Başkanı Günter Beck, bu yılın mali tablosunu tanıttı. Geçen yıl yapılan bütçe planlamasında bu yıl için 36 milyon euro zarar öngörülürken, BioNTech’in yıl sonuna kadar ödeyeceği vergiyle 1 milyar bütçe fazlalığı ortaya çıkacak. Günter Beck, olayı sansasyonel bir gelişme olarak değerlendirdi. Mainz Belediyesi’nin yaklaşık 1.3 milyar euro borcu bulunuyor. 2022 yılında ise alınacak tahmini işletme gelir vergileriyle yaklaşık 490 milyon euroluk bir artış bekleniyor. Bununla, belediyenin kredi borcunu ödeyebileceği ve gelecek yılın sonuna kadar borçsuz sayılacağı kaydedildi.

SPD’li Belediye Başkanı Michael Ebling, “Hiçbir şey, şehrin prangalar olmadan yürüyebilmesi için borçtan kurtulmaktan daha önemli değildir” dedi. Ebling, gelcek yıl da bütçe fazlası vereceklerini tahmin ettiklerini söyledi. Önceki gün üçüncü çeyrek gelirlerini açıklayan BioNTech, net kârını 3 milyar 211 milyon euro olarak duyurmuştu. Geçen yılın aynı döneminde 210 milyon euro zarar açıklayan BioNTech’in bu yıl ocak-eylül arasındaki net kârı da 7 milyar 126.3 milyon euroya ulaştı.