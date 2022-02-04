BioNTech kurucularına ‘En Yüksek Onur Ödülü’

Haberin Devamı

MAINZ Devlet Tiyatrosu’nda yapılan onur ödülü töreninde konuşan Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer (SPD) Türeci ve Şahin tarafından geliştirilen aşının insanlara büyük güven ve ümit verdiğini söyledi. Daha önce de Türeci ve Şahin’e eyalet liyakat nişanı vermiş olan Başbakan Dreyer, BioNTech kurucularından övgüyle söz ederek, “İnsanlığı kanser belasından kurtarmak üzere büyük bir vizyonla yola çıkmış ve korona salgını başlayınca da birikimlerini yeni nesil aşının geliştirilmesine yönlendirerek kısa süre içerisinde hizmete sunmuşlardır“ dedi.

‘ÇOK HIZLI VE KARARLI HAREKET ETTİLER’

BioNTech merkezinin bulunduğu Mainz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dakanı Ulrich Förstermann da, özel olarak geliştirilen mRNA teknolojisinin çok yönlü kullanımına dikkati çekerek, bağışıklık sistemiyle ilgili tedavi çalışmaları devam ederken korona salgını ortaya çıkmış, çok hızlı ve kararlı bir şekilde hareket eden BioNTech, bu yöndeki gelişmeleri Kovid aşısı için başarılı bir şekilde kullanmışdır“ diye konuştu. 20 yıl önce kurulan BioNTech bünyesinde yeni nesil kanser tedavi yöntemleri üzerine çalışan Christoph Huber ile Ralf Bartenberg de aynı üniversite tarafından fahri doktorluk unvanına layık görüldü.