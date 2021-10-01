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BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

#Biontech#Kolon Kanseri#Kovid-19
BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

Kovid-19 salgınından önce kanser tedavisi üzerinde çalışan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA teknolojisine dayanan deneysel kolon kanseri aşısının (BNT122) Faz-2 denemelerine başladığını bildirdi.

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ABD, Almanya, İspanya ve Belçika’dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122’nin etkinliğini incelemek olduğu ifade edildi. BioNTech’in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor. AA / Fotoğraflar: dpa

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#Biontech#Kolon Kanseri#Kovid-19