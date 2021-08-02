BioNTech büyüyor: 500 yeni personel alacak!

MAINZ merkezli şirket kendi bünyesinde bir de pazarlama birimi oluşturacak. Ağırlıklı olarak kansere karşı ilaç geliştirmek için çalışmalar yapan BioNTech bünyesinde, korona krizinden önce 1300 kişi çalışıyordu. Büyüme planları kapsamında bu yıl içinde 500 yeni personel daha alınacağı belirtildi. Pazarlama birimi için 60 kişinin görevlendirileceği söyleniyor. Şirketin yönetim kurulu üyesi Sierk Poetting, BioNTech’in en başından beri araştırma geliştirme ve üretime yönelik entegre bir şirket olarak kurulduğunu ifade ederken, şimdi de pazarlama bölümüyle yeni bir güç katacaklarını kaydetti. Poetting, bununla birlikte üretim ağını da genişleteceklerini belirtirken, ihtiyaca göre üretim yapacaklarını kaydetti.