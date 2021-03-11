BionNTech aşılarını Yüzer kardeşler koruyor

ALMANYA’ya 1965’te Maraş’ın Pazarcık ilçesinden inşaat işçisi olarak gelen Mustafa ve Döne Yüzer çiftinin oğulları Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ile İsmet, Alman işadamı Bernd Lang ile birlikte kurdukları Lang&Yüzer’e (LY-Holding) ait fabrikalarda üretilen 100 binlerce ton kuru buzlar sayesinde, Türk Bilim İnsanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin BioNTech firması tarafından üretilen Kovid-19 aşıları sıcaktan korunuyor ve nakliyesi sağlanıyor. Ayrıca uzun mil yapan Lufthansa, Türk Hava Yolları gibi uçak şirketlerinin yiyecek, içeceklerini de sıcaktan kuru buzlarla Yüzer kardeşler koruyor.

40 ÜLKEDE FABRİKASI VAR

Almanya’nın Michelstadt kentindeki LY-Holding’in mekezinde görüştüğümüz Lang&Yüzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yüzer, “Toplam 2 bin 100 kişinin çalıştığı ve çok sayıda öğrenciye staj imkânı verildiği L&Y Holding Türkiye, Almanya, Slovanya, İtalya, Fransa, Protekiz, Brezilya, Meksika, Fransa, Protekiz, Macaristan, İtalya, Romanya, Çin, Endonazya dahil olmak üzere 40 ülkede bulunan fabrikalarında kuru buz üretimi yapıyor. Ayrıca oto lastik firmalarının kalıpları, başta Mercedese olmak üzere otomotiv yan sanayinde kauçuk, kauçuk metal birleşimi, bantla çapak almalarını gerçekleştirme ve sanayi, matbaaa makinalarının temizliklerini kuru buzla yapılıyor” dedi.

AYDA 100-200 BİN TON BUZ

Avrupa-Asya köprüsünün Lang Yüzer Holding sayesinde kurulduğunu belirten Yüzer “Dünya standartlarına göre üretim yapmak ve tüm müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek misyonumuzdur. Özel girişimciliğin seçkin örneği olarak elde ettiğimiz öncü konumumuzu, zengin tecrübemiz ve sorumluluk bilinciyle daha da güçlendirerek yüzyıllara başarıyla taşımak vizyonumuzdur” dedi. Kuru buza ilaç firmalarının ve organ nakli konusunda hastanelerin de büyük ilgi gösterdiğini belirten Lang&Yüzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gross Umstadt kentindeki Kuru Buz Fabrikası’nın Genel Müdürü Ali Rıza Yüzer de, ayda 100-200 bin ton kuru buzu isteyen kuruluşlara teslim ediyoruz. Kuru buz üretim tesislerimize gelen başvurular doğrultusunda günlük kuru buz üretimini rahatça artırabiliyoruz” diye konuştu.

MARAŞ DONDURMALARINI KORUYOR

Kaliteli üretim ve güvenilir servis konusunda dikkat çekici firma olduklarını belirten Lang Yüzer Otomotiv A.Ş Türkiye Genel Müdürü İsmet Yüzer ise “İzmit ve Çerkezköy’de 200’ün üzerinde insan çalıştırıyoruz. İzmir ve Pazarcık’daki fabrikalarda aylık 250 ton kuru buz üretiliyor. Türkiye’de üretilen kuru buzlar sanayi makinalarının temizlenmesi, Maraş dondurmasının uzun süreleri muafaza edilmesinde kullanılıyor” ifadesini kullandı.

ÖRNEK KARDEŞLER

Lang&Yüzer Holding’in tek kadın Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ebru Katırcı Ongan ise mavi kart anlaşması çerçevesinde şirkete 3 seneliğine geldiğini ve firmanın makina bakımları, onarımları, makinaların devreye alınmaları, kontrollerini yaptığını ve firmanın grafik çizgisinin daha yukarılarda olması için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Lang&Yüzer Holding’in Satış Temsilcisi Mahmut Köse’de, “Bazı işlerde kardeşler birbirleriyle geçinemez derler. Başarılı Yüzer kardeşler, birlikte iş yapmaya çalışan kardeşler örnek olmuştur. L&Y Holding’in ürünleri her ülkede tercih edilir hale gelmesi sevindiricidir” dedi.

KURU BUZ NEREDE KULLANILIR?

72 saate kadar dayanıklı olan,-80 dereceye kadar koruyan kuru buz, sıvı karbondioksitin, katı karbondioksite çevrilmiş halidir. Kuru buz, sanayi makinalarının, uçak boyalarının ve üretim kalıplarının temizlenmesinde, sıcakta bozulacak tüm ürünlerin korunması ve taşınmasında ayrıca temizlik ve tıp alanlarında kullanılıyor. Uçakların boyaları kuru buzla sökülüyor. Sanayide hazır doğmuş gübreden çıkmış karbondioksit bu amaçla dönüştürülüyor.

