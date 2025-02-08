×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

BioFach kapılarını açıyor

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#FUAR#AVRUPADAN HABERLER
BioFach kapılarını açıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:02

Nürnberg Uluslararası BioFach 2025 Fuarı 11-14 Şubat tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fuarda, taze, dondurulmuş ve kuru ürünler gibi organik gıdalar ve kontrollü kalitede organik içecekler, doğal kozmetikler gibi gıda dışı organik ürünler, trendler ve yenilikler sergilenecek.

Haberin Devamı

BU yılki fuarda, Ege İhracatçılar Birliği bünyesindeki firmaların yanı sıra müstakil olarak birçok Türk firması da yer alacak. 10 salon ve 91 bin metrekarelik alanda yer alacak fuara, dünyadan 3 bine yakın şirket katılacak. 50 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara, Türk şirketleri de yer alacak. Dünyanın önde gelen organik gıda ticaret fuarında ve uluslararası doğal kozmetik ticaret fuarında, dünyanın her yerinden ve tüm değer zincirinden insanları bir araya getiren canlı diyalog kuruluyor. Fuarda, yenilikçi ürünleri deneyimlenmekle kalmayacak, sürdürülebilir beslenme ve kozmetik konseptleri de keşfedilecek.
BioFach, 1990’dan bu yana organik gıda ve organik ürün pazarı konusunda tutkulu olan ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmak isteyenlerin mutlaka katılması gereken bir destinasyon. Fuar, organik ve doğal kozmetik sektörlerinin yanı sıra bölgesel, ulusal ve uluslararası sektördeki katılımcıları, ziyaretçileri ve paydaşları bir araya getirecek. Ziyaretçiler organik yiyecekleri beş duyunun tümünü kullanarak keşfedebilecek.

BioFach kapılarını açıyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#FUAR#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!