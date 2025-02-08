BioFach kapılarını açıyor

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BU yılki fuarda, Ege İhracatçılar Birliği bünyesindeki firmaların yanı sıra müstakil olarak birçok Türk firması da yer alacak. 10 salon ve 91 bin metrekarelik alanda yer alacak fuara, dünyadan 3 bine yakın şirket katılacak. 50 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara, Türk şirketleri de yer alacak. Dünyanın önde gelen organik gıda ticaret fuarında ve uluslararası doğal kozmetik ticaret fuarında, dünyanın her yerinden ve tüm değer zincirinden insanları bir araya getiren canlı diyalog kuruluyor. Fuarda, yenilikçi ürünleri deneyimlenmekle kalmayacak, sürdürülebilir beslenme ve kozmetik konseptleri de keşfedilecek.

BioFach, 1990’dan bu yana organik gıda ve organik ürün pazarı konusunda tutkulu olan ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmak isteyenlerin mutlaka katılması gereken bir destinasyon. Fuar, organik ve doğal kozmetik sektörlerinin yanı sıra bölgesel, ulusal ve uluslararası sektördeki katılımcıları, ziyaretçileri ve paydaşları bir araya getirecek. Ziyaretçiler organik yiyecekleri beş duyunun tümünü kullanarak keşfedebilecek.