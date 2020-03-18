Binlerce TIR kuyrukta bekliyor

Polonya hükümeti Almanya’dan gelen TIR’lara, koronavirüsle mücadele çerçevesinde sıkı kontrollerden geçirdikten sonra ülkeye giriş izni veriyor. Kontroller uzun zaman alınca da binlerce TIR A4 Otobanı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polonya’dan Almanya’ya girişlerde ise sıkıntı yaşanmıyor. A4 Otobanı’nın Polonya yönünde kilometrelerce kuyruk oluşurken, tersi yönde ise hiç bekleyen TIR bulunmuyor.