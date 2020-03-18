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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Binlerce TIR kuyrukta bekliyor

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Binlerce TIR kuyrukta bekliyor
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Almanya’dan Polonya’ya yük taşıyan TIR’lara uygulanan kontroller nedeniyle sınırda uzun kuyruklar oluştu.

Polonya hükümeti Almanya’dan gelen TIR’lara, koronavirüsle mücadele çerçevesinde sıkı kontrollerden geçirdikten sonra ülkeye giriş izni veriyor. Kontroller uzun zaman alınca da binlerce TIR A4 Otobanı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polonya’dan Almanya’ya girişlerde ise sıkıntı yaşanmıyor. A4 Otobanı’nın Polonya yönünde kilometrelerce kuyruk oluşurken, tersi yönde ise hiç bekleyen TIR bulunmuyor.

Binlerce TIR kuyrukta bekliyor

 

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