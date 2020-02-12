Binlerce sürücü otobanda mahsur kaldı

SIEGEN yakınlarındaki 45 numaralı otobanda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar nedeniyle TIR’lar uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. 18 kilometreye varan kuyruklar oluşurken, gece yarısına kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda otoban her iki yönde de trafiğe yeniden açıldı. Polis, kazalarda iki kişinin hafif şekilde yaralandığı açıkladı.