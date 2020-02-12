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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: dpa
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Binlerce sürücü otobanda mahsur kaldı

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Binlerce sürücü otobanda mahsur kaldı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Sürücüler saatlece otobanda mahsur kaldı.

SIEGEN yakınlarındaki 45 numaralı otobanda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar nedeniyle TIR’lar uzun süre yollarda beklemek zorunda kaldı. 18 kilometreye varan kuyruklar oluşurken, gece yarısına kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda otoban her iki yönde de trafiğe yeniden açıldı. Polis, kazalarda iki kişinin hafif şekilde yaralandığı açıkladı.

Binlerce sürücü otobanda mahsur kaldı

 

 

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