Binlerce kişi kanserden ölebilir

HOLLANDA kanser merkezi IKNL tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin kanser tanı ve tedavilerinde büyük gecikmelere neden olduğu ifade edildi. Kanser tanılarında son 30 yılda ilk kez düşüş yaşandığına işaret eden uzmanlar, binlerce kişinin tanı ve tedavilerdeki gecikmeler nedeniyle yaşamını yitirebileceğini söylüyor.