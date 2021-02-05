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Avrupa
Ünal ÖZTÜRK, HÜRRİYET / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Binlerce kişi kanserden ölebilir

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Binlerce kişi kanserden ölebilir
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Hollanda’da geçen yıl 115 bin kişiye kanser tanısı konulduğu ve bunun 2019’a göre 4 bin kişilik azalmaya eşit olduğu uyarısı yapıldı.

HOLLANDA kanser merkezi IKNL tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin kanser tanı ve tedavilerinde büyük gecikmelere neden olduğu ifade edildi. Kanser tanılarında son 30 yılda ilk kez düşüş yaşandığına işaret eden uzmanlar, binlerce kişinin tanı ve tedavilerdeki gecikmeler nedeniyle yaşamını yitirebileceğini söylüyor.

 

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