‘Binlerce kişi izleyemeyecek’

Corona virüsü nedeniyle birçok lig gelecek sezon seyircisiz şekilde başlayacak. İngiltere’de, ilerleyen süreçte tribünlerin kademeli olarak taraftarlara açılması planlanırken, bazı kulüpler kendi maçlarını taraftarlara yayınlama talebinde bulundu ancak bu istek kabul edilmedi.

Tüm maçların aynı anda yayınlanamayacak olmasından dolayı, taraftarların yasa dışı yayınlara yönelecek olması ise büyük bir sorun olarak görülüyor. Crystal Palace ve West Ham United’ın başı çektiği kulüpler, kendi resmi sitelerinden üyelik sistemi ile maçları yayınlama planı yapıyordu.

Ancak maçları yayınlamak için yüksek ücretler ödeyen yayıncıların bu duruma onay vermediği İngilitere kulislerinde dolaşıyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan bir yetkili, “Bu haksız bir durum. Binlerce taraftarın maç izleyemeyeceği kesin. Televizyonda yayınlanmayacak maçları düşündüğümüzde, kulüp sitesinden maç izlemek yasadışı yayınları de engelleyecektir ve ekstra gelir sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından maçlar yeniden başladığında 92 maç canlı olarak yayınlandı ve bunlardan 33’ü ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.