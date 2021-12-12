Binlerce dolarla otelde yakalandı

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MANAVGAT’ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Som’u bulunan çantasının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Almanya uyruklu M.D. olduğunu belirledi. M.D., konakladığı Alanya’da bir otelde gözaltına alındı. M.D.nin odasında yapılan aramada Kırgızistan uyruklu C.A.’ya ait paranın bir kısmını harcadağı belirlenirke, odada 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 lira, 1250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan Almanya uyruklu M.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.