Binlerce demir yolu çalışanının işi tehlikede!

SENDİKA bu konuda alarm verirken binlerce kişinin işini kaybedecek olmasını dram olarak nitelendirdi. DB’nin koronavirüs salgını nedeniyle seferleri yüzde 80 oranında durdu ve ciddi sayıda yolcu kaybına uğradı. Geliri düşen DB, hükümetten destek istedi. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre federal hükümet şirkete, personel giderinden 2 milyar 250 milyon Euro tasarruf yapılması taktirde 5 milyar Euro kredi vereceğini kabul etti. Sendika “Bu durumda 10 binden fazla kişi Almanya genelinde işini kaybedecektir” uyarısında bulundu. DB bünyesinde 213 bin kişi çalışıyor.

TOPLANTI ÖNERİSİ YAPILDI

Sendika, şirketin açık olan pozisyonlar için işe yeni eleman almamasından ve gençlere sunulan staj imkânlarının da kısıtlanmasının da gündemde olduğunu belirtti. Binlerce kişinin işine son verilmesinin Almanya’da ulaşımı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapan sendika yönetimi, hükümet temsilcileri, DB yönetimi ve sendika temsilcilerinin buluşup soruna çözüm bulması gerektiğini de önerdi.