Bingöl balına Paris'te iki madalya

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Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin AB tescilli tek balı olan Bingöl balının ödüle doymadığını ifade etti. 25 Ocak’ta Paris’te yapılan Uluslararası Bal Yarışması’nın sonuçları açıklandığını belirten Usta, şunları söyledi: “Bingöl Arıcılar Birliği olarak katıldığımız yarışmada Bingöl balımız 2 altın madalya kazandı. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarının arkasında sabır, emek, alın teri, akreditasyon kurallarına uygun üretim ve disiplin yatıyor. Bingöl Arıcılar Birliğimizi ve Bingöl markasını zirvede tutmak için bilinçli bir şekilde tağşiş ve hile yapmadan arıcılık yapan üreticilerimizi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Valiliğimizin koordinesinde balımızın gerektiği pazar payına ulaşması ve üreticimizin emeğini alması için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. İnşallah mart ayında daha güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Bu gurur senin, bu gurur hepimizin, bu gurur ülkemizin. Hayırlı olsun.”