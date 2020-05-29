Bin Euro’ya ‘Covid-19’ plakası

KORONA virüs salgını hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Brüksel’in Flaman bölgesinde bir sürücü bin Euro ödeyerek, aracının plakasını ‘Covid-19’ yaptırdı. Vatandaşlar arasında tartışmaya neden olan plaka halkı ikiye böldü. Bazı vatandaşlar plakanın salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere saygısızlık olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar ise herkesin özgür olduğunu dile getirdi.