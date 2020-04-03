Bin aileye 100 bin Euro’luk erzak yardımı

BERLİN’de restoran ve bahis büroları işleten Kaplankıran, koronavirüs nedeniyle insanların çalışamadığını ve zor duruma düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Şu olağanüstü günlerde birçok kişi iş yerlerinin kapanması nedeniyle işini kaybetti. Berlin’de hem çalışıp hem okuyan öğrenciler, kriz nedeniyle çalışacak iş bulamıyor. Kentte evsizler ve mülteciler de var. Ben içinde büyüdüğüm kültürde aşını paylaşanların hep kazandığını öğrendim. Veren el, alan elden daha üstündür. Bizler toplumun içinde birlikte yaşıyoruz. İnsanlık zor günlerde dayanışmayı gerektirir. Şirket olarak biz de şu kriz döneminde 100 bin Euro’luk bütçe ayırdık. Berlin’de yoksul, öğrenci, evsiz ve mülteci bin kişiye 100’er Euro’luk hediye çeki verdik. Çek ile Berlin’de tanınmış Türk market zincirindene alışveriş yapabilecekler.”

Kaplankıran, doğup büyüdüğü Bingöl’ün Yayladere ile komşu ilçe Kiği’yi de unutmadı. Her iki ilçeye toplam 20 bin Euro yardımda bulunan Kaplankıran, “Memleketim Yayladere ve Kiği ilçelerinin belediye başkanlarıyla görüştüm. Bu yörenin insanları arasında yoksul olanlar var. İki ilçedeki bakkallara gidip mutfak ihtiyaçlarını giderecekler. Bizler hem yaşadığımız yerdeki hem de içinden çıktığımız topluma karşı sorumluyuz. Almanya’da iyi kazanan ve başarılı Türkiye kökenli girişimcilerin sayısı çok. Herkes kendi gücü oranında bu zor dönemde yaşadığı ve içinden çıktığı topluma yardım elini uzatmalı” dedi.