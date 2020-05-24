Bin 800’ü çocuk 10 bin 800 kişi kayıp

BKA, kaybolanların yarısının genellikle bir hafta içinde bulunduğunu belirtirken, bir yılı aşkın süredir haber alınamayanların toplam kayıplar arasındaki oranının da yüzde 3’ü bulduğunu kaydetti. BKA, kaybolan bir kişiyi yasalar gereği 30 yıl boyunca aradıkları bilgisini de paylaştı. Merkezi Wiesbaden kentinde bulunan BKA, kaybolan çocukları ve yetişkinleri sadece Almanya içinde değil, yurt dışında da arıyor.