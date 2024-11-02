Bilirkişinin yönelteceği sorular yanıltıcı olabilir

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ALMAN Bakım Sigortası tarafından görevlendirilen bilirkişinin evde gerçekleştireceği değerlendirme, genellikle bir ya da iki saat içinde tamamlanmaktadır. Yasal olarak sorulması gereken 64 soruya tam yanıt almak için daha fazla zaman gerekmesine rağmen, bu süreç en fazla iki saat sürmektedir. Bu da, sağlık eksperinin pek çok soruya yanıtı, izlenimlerine dayanarak bulduğunu gösterir. Alanında deneyimli bir sağlık çalışanı olarak bilirkişinin gözlemlerinde genellikle yanılmadığını söyleyebiliriz; yine de, özellikle önyargı veya yanlış yönlendirme içerebilecek soruları cevaplarken dikkatli olmanız önemlidir.

NE TÜR SORULAR SORULUYOR?

Örneğin, sağlık eksperi, kendi gözlemlerini desteklemek adına “Gece tuvalete kalkmakta zorluk yaşamıyorsunuz, değil mi?” gibi bir soru sorabilir. Bu sorunun şekline aldanmayın; eğer bu konuda bir sıkıntınız varsa, durumu net bir şekilde ifade etmelisiniz. Bazı durumlarda bilirkişi, kendi izlenimlerine göre soru formunu doldurabilir ve size tüm soruları yöneltmeyebilir. Yanlış anlamaları veya eksik değerlendirmeleri önlemek için bakım günlüğü tutarak gelen ekspere sunmanızda fayda var.

YAKININIZA MÜDAHALE ETMEYİN

Bilirkişi, bakıma muhtaç kişinin becerilerini ve hangi alanlarda yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek ister. Örneğin, kişinin tek başına tuvalete gidebilme veya yataktan yardımsız kalkabilme gibi günlük aktivitelerde bağımsız olup olmadığını değerlendirmek isteyecektir. Eksperin doğru bir değerlendirme yapabilmesi için, bakımını üstlendiğiniz kişiye her zamanki gibi yardım etmek yerine, onun kendi yeteneklerini sergilemesine izin vermelisiniz. Bu sayede sağlık eksperi, kişinin gerçekten hangi düzeyde yardıma ihtiyaç duyduğunu görebilir.

SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Sağlık eksperi, bakım değerlendirmesine “Son dönemlerde sağlık durumunuzda bir kötüleşme oldu mu?” gibi bir soruyla başlayıp, bu yolla bakıma muhtaç kişinin güncel durumunu öğrenmeye çalışır. Eğer bakıma ihtiyacı artmışsa, bunu samimiyetle ifade etmelisiniz ve sağlık durumundaki değişiklikleri detaylıca açıklamalısınız. Bakım Sigortası, bakım değerlendirmesi için başvurduğunuz tarihten itibaren bakım yardımı sağlayacaktır; dolayısıyla sağlık durumundaki kötüleşmenin bu tarihten önce gerçekleşmiş olması da değerlendirmeye alınacaktır.

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EKSPERLE ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPIN

Eksperin değerlendirmesi esnasında, bakıma muhtaç kişi hakkında özel veya hassas konuları açıklamak üzere eksperle baş başa bir görüşme yapmanız yararlı olabilir. Örneğin, kişi idrar kaçırma gibi bir problemi utanç duyduğu için gizlemeye çalışıyorsa, bu durumu eksperle özel olarak konuşabilirsiniz. Demans hastaları ise değerlendirme sırasında kendilerini olduğundan farklı veya daha iyi gösterebilir; bu tür detayları özel görüşmede eksperle paylaşmak, daha doğru bir bakım değerlendirmesi sağlamak açısından faydalı olacaktır.

TÜM KONULARA DEĞİNDİNİZ Mİ?

Sağlık eksperinin katılımıyla gerçekleşen bakım değerlendirme görüşmesinde, bakıma ihtiyaç duyan kişinin tüm yardım gereksinimlerinin ele alındığından emin olun. Gözden kaçmaması için, tüm yardım konularını önceden not almanız yararlı olacaktır. Görüşme sırasında bu notları adım adım dile getirin ve herhangi bir konunun yeterince ayrıntılı değerlendirilmediğini hissederseniz, çekinmeden tekrar gündeme getirin. Görüşme sonrasında sağlık eksperi, gözlemlerine dayanarak bir uzman raporu hazırlayacak ve Bakım Sigortası bu raporu temel alarak değerlendirmesini en geç iki-üç hafta içinde size yazılı olarak bildirecektir. Bu yüzden, bakım derecesine ilişkin kararın sağlık eksperi değil, Bakım Sigortası tarafından verileceğini aklınızda bulundurmalı ve eksperi bu konuda size ipucu vermesi için zorlamamalısınız.



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ALMANYA’da bugünden itibaren hayatımıza bazı yenilikler ve değişiklikler girecek. Örneğin bundan böyle ticari faaliyette bulunanlara ticari kimlik numarası verilecek, fizik tedavi için reçeteler kolay yoldan temin edilebilecek ve kimlikler artık posta yoluyla evlere gönderilecek. Bu ve buna benzer yenilikleri siz değerli okurlarımız için derledik.

FİZİK TEDAVİ REÇETELERİ BASİTLEŞTİRİLİYOR

Kasım ayından itibaren, doktorlar omuz bölgesindeki rahatsızlıklar için fizik tedaviye yönelik boş bir reçete yazabilecek ve tedavi ile ilgili ayrıntı belirtmek zorunda kalmayacak. Bu, örneğin omuz eklemi çıkıkları, rotator manşet yırtıkları, eklem oluşturan kemik kırıkları veya omuz bölgesinde meydana gelen ciddi yanıklar gibi sağlık durumlarını kapsıyor. Bu durumda, fizyoterapistler tedavi araçlarını, miktarını ve sıklığını belirleyecek ve ekonomik sorumluluğu da üstlenecek. Yeni düzenlemelerle, tedavinin hastalara daha bireysel bir şekilde uyarlanması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KOLAYLIK

ALMANYA’da 1 Kasım’dan itibaren artık nüfus müdürlüğünde (Standesamt) cinsiyet kaydı ve isim değişikliği yapmak isteyen trans bireyler, bunu üç ay önceden bildirmek zorunda. Başvuru için en erken tarih 1 Ağustos ayıydı. 1 Kasım’da ise Öz Belirleme Yasası yürürlüğe girdiğinden, 1 Ağustos’ta başvuran trans bireyler, bugünden itibaren isim değişikliği ve cinsiyet kaydı yaptırabilecek.

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KİMLİK POSTAYLA GÖNDERİLEBİLECEK

Kasım ayından itibaren pasaport yasasında yapılan değişikliklerle yeni başvurulan kimlik kartları veya pasaportların belirli bir ücret karşılığında posta yoluyla gönderilmesi mümkün olacak. Ancak ülke genelinde bu hizmetin sağlanmasının Mayıs 2025’e kadar tamamlanması bekleniyor. Kimlik belgeleri halen yerel belediyelerden de teslim alınabilecek.

KASIM AYI TATİLLERİ

Her yerde olmasa da, en azından Baden-Württemberg, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde 1 Kasım’da Azizler Günü tatili kutlanacak. Saksonya’da ise 20 Kasım Çarşamba günü Tövbe ve Dua Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

DEVAM EDECEK: Motorlu araç sigortasını değiştirmek için süreyi kaçırmayınız!