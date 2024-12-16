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974 BİN SURİYELİ VAR
Her şeyden önce Suriye’de iç barışın sağlanmasına ve demokrasinin yerleşmesine tam destek verdiklerini vurgularken, şu aşamada ülkedeki gelişmelerin beklenmesi gerektiğini savundular.
Bu nedenle de ana muhalefet CDU/CSU ile AfD’nin Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi önerisine sıcak bakmadıklarını açıkladılar.
Haklılar da...
Suriye’de durumun ne olacağını bilmek ve tahmin etmek mümkün değildir.
Böyle bir ülkeye sığınmacıların geri gönderilmesi, “Bilinmeyene yolculuk” anlamına gelecektir.
“Bilinmeze yolculuk” anlamına gelecektir.
Resmi verilere göre, Almanya’da 974 bin Suriyeli yaşamaktadır.
Bunların 587 bininin politik ve insani nedenlerle Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde ikamet izini vardır.
150 binden fazla Suriye kökenli de Alman vatandaşıdır.
18 yaşından büyük olan Suriyelilerin yüzde 40’a yakını çalışmaktadır.
Sağlık alanında ve yaşlı bakım kuruluşlarında çalışan Suriyeli sayısı 34 binin üzerindedir.
Almanya genelinde 6 bine yakın Suriyeli hekim, 5 binin üzerinde hemşire ve hasta bakıcı görev yapmaktadır.
Alman Tabipler Odası’na göre Suriyeli hekimlerin büyük bir bölümü nüfusun yoğun olmadığı bölgelerdeki hastanelerde çalışmaktadır.
Bu insanların geri dönmeleri halinde, özellikle taşrada ciddi sıkıntılar yaşanacağı bal gibi bilinmektedir.
Kaldı ki, Almanya’da kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.
Hükümet, ülkeye yurt dışından nitelikli eleman gelmesi için yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir.
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Yapılan bilimsel araştırmalar, önümüzdeki yıllarda Almanya’da çok daha fazla kalifiye elemana ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.
Böyle olduğu halde Almanya’ya uyum sağlamış, çalışan nitelikli eleman statüsündeki Suriyelileri geri göndermek, kaybetmek bu ülkenin de, bu toplumun da çıkarına değildir.
İşte bu nedenle de Şansölye Scholz haklı olarak “Ülkemize uyum sağlamış Suriyeliler burada kalmalıdır” demektedir.
Zaten son dönemlerde artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, sağ popülist AfD’nin her geçen gün güçlenmesi, kalifiye elemanları Almanya’dan uzaklaştırmaktadır.
Evet...
Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi için gereken önlemler alınmalıdır.
Buna kimsenin itirazı olmamalıdır.
Ama ülkede yaşayan göçmen kökenliler ile gelecek göçmenlere “öcü” gözüyle bakılması Almanya’nın çıkarına olamaz.
Bu gerçek de unutulmamalıdır.