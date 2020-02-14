‘Bilim’ temalı ‘Selçuk Yaşar Ödülü’ Çırağan’da sahibini bulacak

YAŞAR Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Selçuk Yaşar Ödülü yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların, çalışmalarını kutlamayı ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmayı hedeflemektedir” dedi ve “Selçuk Yaşar Ödülü’nün 2020 yılı teması ‘bilim’ olarak belirlendi” açıklamasını yaptı. Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ve Medya İlişkileri Koordinatörü Hakan Atis, İstanbul St. Regis Otel’de konuyla ilgili olarak ekonomi yazarlarıyla bir araya geldi. Türkiye’de boya, turizm, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ilkleri gerçekleştiren duayen sanayici Selçuk Yaşar’ın hayatı boyunca ‘Bilim, Birlik, Başarı’ kavramlarını vurguladığını belirten Ahmet Yiğitbaşı, bu ilkelerin yılın temasının belirlenmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.







‘AMACIMIZ DAHA FAZLA BİLİM ADAMI YETİŞTİRMEK’

‘Selçuk Yaşar Ödülü’nün teması her yıl değişiyor. Amaç, toplumsal fayda yaratan cesur kişilerin çalışmalarını kutlamak ve Türkiye’ye duyurmak. Ahmet Yiğitbaşı, bu felsefenin arkasında tüm Yaşar Holding ve Yaşar Üniversitesi ailesinin bilime yaklaşımının yattığının altını çizerek şunları söyledi: “Yaşar Üniversitesi olarak bilimsel çalışmaların genişletilmesi için araştırma fonuna Türkiye ortalamasının üzerinde kaynak aktarıyoruz. Biz üniversite cirosunun yüzde 2-2.5’ini araştırma fonuna aktarıyoruz. Bu oran, Türkiye ortalamasında binde 3 ila 4 arasında değişiyor. Amacımız daha fazla araştırma yapıp, bu alanda daha çok bilim insanı yetiştirmek. Ödül sahibini belirlemek için bir seçici kurul oluşturuldu. Seçici kurul üyeleri, bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden seçildi. Seçici kurul; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak benim başkanlığımda, üyeler Prof. Dr. Ahmet Evin, Prof. Dr. Gürbüz Güneş, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Banu Onaral tarafından oluştu. Seçici Kurulun büyük bir titizlikle belirlediği adaylar, Ödül Yönetim Kurulu’na sunuldu. Ödül Yönetim Kurulu; Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı yönetiminden 2 kişi ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden 3 kişinin katılımıyla oluşturuldu. Vakıftan Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Sayın İdil Yiğitbaşı ve Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Feyhan Yaşar; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetinden de; üyelerimizden Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Mütevelli Heyet Üyesi ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Cemali Dinçer ve benim katılımımla ödül alacak isim belirlendi.”







HOLLANDA İLE ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İki yıldır tarım alanında bilimsel araştırmalar yaptıklarını da anlatan Yiğitbaşı, “Bu işin en iyi yapıldığı Hollanda’da bu alanda öne çıkan Wageningen Üniversitesi’ni ziyarete gittik, çalışmalarını inceledik ve işbirliği anlaşması imzaladık. Dikey ve topraksız tarım konusunda müthiş çalışmaları var. Birlikte Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Lisans Üstü Programı başlatıyoruz. 2020-21 öğrenci kabul edilecek. İki ya da üç program açılacak. Her birine ilk etapta 15-20 öğrenci kabul edilecek. Hedefimiz burada elde ettiğimiz derinlik ve deneyimle tarım bilimlerinde lisans programı da başlatmak” diye konuştu.





‘TERSİNE GÖÇE KATKI SAĞLIYORUZ’

Yaşar Üniversitesi’nin gündeminde bilimsel işbirliklerinin yanı sıra akademik kadronun güçlendirilmesi de var. Rektör Prof. Dr. M. Cemali Dinçer de üniversite hedefleri hakkında şöyle konuştu: “Artık büyümeyi değil, kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda akademik kadroyu güçlendirmek için yurtiçine olduğu kadar dışına da odaklandık. Son üç yılda ağırlığı ABD’den 25 bilim insanını transfer ettik. Bunların beşte biri yabancı. Yani tersine beyin göçüne ciddi katkımız var. Bu sadece yüksek ücret vererek olmaz, huzurlu bir araştırma ortamı sunmanız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Bilim insanlarına burada bağımsız bir araştırma ortamı vaat ediyoruz.”





HEDEF İLK 500’E GİRMEK

ODTÜ ve Stanford kökenli olan Prof. Dr. Cemali Dinçer, Times Higher Education listesinde ilk 500’e girmeyi hedeflediklerini belirterek, “Geçtiğimiz aylarda listenin sorumlusu üniversitemizi ziyaret etti. Bize yol haritası çıkardı ve son üç yıllık akademik yayın performansımıza bakarak, doğru yolda olduğumuzu söyledi. Bu şekilde gidersek en fazla iki yıla bu listede olacağız” dedi.