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Bilim Kurulu: İyileşme süresi RKI’ye bırakılmamalı

#Robert Koch Enstitüsü#Salgın#Almanya
Bilim Kurulu: İyileşme süresi RKI’ye bırakılmamalı

Salgın başladığından beri korona hakkında her türlü söz sahibi olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) son dönemde aldığı kararlarla Meclis Bilim Kurulu’nun tepkisini çekti. Bilim Kurulu, RKI bu kararlar üzerine bir rapor hazırladı.

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ALMANYA’da korona salgını başladığından bu yana bilimsel konularda söz sahibi olan ve koronayla ilgili verileri baz olarak alınan RKI’nın kararları eleştirilerin hedefinde. Son olarak, iyileşenlerin virüsten korunma süresini 6 aydan 3 aya indiren RKI’nin uygulamaları eleştiri konusu olmuştu. Bu karar üzerine Federal Meclis Bilim Kurulu bir rapor hazırladı. Raporda, RKI’nin insanların özgürlüğünü kısıtlamaya kadar varan konularda karar verdiği belirtildi.

Bilim Kurulu: İyileşme süresi RKI’ye bırakılmamalı

‘TEMEL HAKLARIN YÜKSEK ÖNEMİ’
Bilim Kurulu’nun hazırladığı raporda, kimin ne kadar süreyle aşılanmış veya iyileşmiş olduğu sorusunun ‘Temel hakların kullanılması açısından büyük önem taşıdığı’na dikkat çekildi. Raporda, bu düzenlemenin ‘temel hakların yüksek önemi’ nedeniyle tamamen başka bir kuruma bırakılması sorunlu görüldü ve eleştiriye açık olduğu belirtildi. Raporda, vatandaşların yaşamlarını ve özgürlüklerini kısıtlayan kararı veren mercinin parlamento değil, RKI olduğu yorumlarına neden olduğu belirtildi.

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İYİLEŞME DURUMUNUN
Bilim Kurulu, yönetmelikteki değişiklikten sonra, federal hükümetin de artık iyileşme kanıtına ilişkin düzenlemenin temel yönlerini ele almadığı ve bunu başka bir organa, yani RKI’ye bıraktığına dikkat çekti. Ayrıca, düzenli yaşama sürecinde kanun hükmünde kararname uyarlanarak iyileşme durumunun belirlenebileceği kaydedildi. Raporu değerlendiren Augsburg Üniversitesi’nden Anayasa Hukukçusu Josef Franz Lindner raporun “İyileşenlerin statüsüne ilişkin uygulamanın anayasaya aykırılığını tam ve doğru bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Lindner, Bild’e yaptığı açıklamada, “İyileşme durumunun süresine ilişkin karar, kesinlikle sadece bir internet referansı yoluyla RKI’ye bırakılmamalıdır” dedi.

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