Bilim insanları kolon kanserinde aile faktörüne dikkat çekiyor

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DÜNYA genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan kolon kanseri, genellikle uzun süre belirti vermeden ilerliyor. Ancak yeni bir araştırma, ailevi etkinin kişinin hastalık riskini belirlemede kritik bir rol oynadığını gösterdi. Alman Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ), Ulusal Tümör Hastalıkları Merkezi (NCT) ve Lund Üniversitesi (İsveç) iş birliğiyle yürütülen çalışmaya göre, yakın aile bireylerinde tekrarlayan bağırsak polipleri görülen kişilerin kolon kanserine yakalanma riski önemli ölçüde artıyor.

DÜZENLİ KOLONOSKOPİ ÖNERDİ

Araştırma ekibi, İsveç’te 11 milyondan fazla kişinin verilerini inceledi ve hem genel kolon kanseri riskini hem de genç yaşta hastalığa yakalanma olasılığını analiz etti. Sonuçlar, birinci derece akrabasında bağırsak polipi teşhisi konan kişilerin kolon kanseri riskinin, ailesinde olmayanlara kıyasla 1.4 kat arttığını gösterdi. İki veya daha fazla birinci derece akrabasında tekrarlayan polip teşhisi olanlarda ise bu risk 2.4 katına çıkıyor. Genç yaşta hastalığa yakalanma riski ise yaklaşık dört kat daha fazla. Raporun başyazarı Mahdi Fallah, bu kişilerin düzenli kolonoskopi taramaları yaptırmalarını ve poliplerin erken dönemde alınmasını önerdi.

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ERKEN TEŞHİS TEDAVİ ŞANSINI ARTIRIYOR

Kolon kanserinin, erken evrede teşhis edilmesi halinde tedavi şansının oldukça yüksek olan bir hastalık olduğu söylendi. Ancak özellikle gençlerde hastalığın belirtileri göz ardı edilebiliyor. Uzmanlar, ailesinde kolon kanseri veya bağırsak polipi öyküsü olan kişilerin düzenli tarama yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.