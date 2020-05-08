Bilim insanları ayaklandı: Virüsten daha hızlı yayılıyor

KORONA kriziyle birlikte çok daha tehlikeli boyutlar kazanan sosyal medyadaki yalan haberler bilim insanlarını ayaklandırdı. Aralarında Almanya’nın önde gelen koronavirüs uzmanı Christian Drosten ve Melanie Brinkmann gibi doktorların da bulunduğu tüm dünyadan sağlık bilim insanları Facebook, Twitter gibi sosyal medya teknoloji şirketlerini sosyal medyadaki yalan haberlere karşı önlem almaya çağırdı. Bilim insanları sosyal medyada yayılan yalan haberleri pandemi sözcüğünden hareketle ‘infodemi’ (enformasyon salgını) olarak niteledi ve insan sağlığı açısından çok büyük tehlikeler içerdiğine dikkat çekti.

ZENCEFİL KEMOTERAPİDEN 10 BİN KAT ETKİLİ

Bilim insanlarının yazdıkları ortak mektupta yalan haberlere örnekler de verdiler. Bu örnekler arasında kokainin en etkili ilaç olduğu, zencefil baharatının kansere karşı kemoterapiden 10 bin kat daha etkili olduğu ya da koronovirüsü Çin ve ABD’nin silah olarak geliştirdiğine yer verdiler. Zencefilin kemoterapiden 10 bin kat daha etkili olduğu yalan haberinin 30 bin kez tıklandığına ve paylaşıldığına işaret eden bilim insanları Twitter, Facebook gibi platformları bu yalan haberlere karşı etkili önlemler almaya çağırdılar.