Bilgin Defterli kupalarla Köln'e döndü!

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131 sporcunun katıldığı turnuvada Ulteemate Footgolf Club takım formasıyla bayanlar kategorisinde Bilgin Defterli kazandı. Defterli geçtiğimiz Ocak ayında Antalya Belek’de yapılan sezonun en büyük uluslar arası turnuvasındada Türk sporcuları arasında bayanlarda birinci olmuştu. Kuşadası etabının erkekler kategorisinde ise Olcay Şahan birinci oldu. Bilgin Defterli en iyi ilk 10 sıralamasında erkekler arasında bir kadın oyuncu olarak 7. sırada bitirdi. Defterli kupanın yanında birde madalya kazanmış oldu.

Bilgin Defterli kupasını FGSD yöneticilerinden Atıf Tuna'dan aldı.

Bilgin Defterli Kuşadası etabını değerlendirdi. “Gün geçtikçe daha iyi olmaya başlıyorum. Oyun kurallarına ve mentalite olarak kendimide hazırlamaya çalışıyorum. Hedefim tabiki 2023 de Amerika’da yapılacak olan Dünya Kupasında iyi bir dereceye sahip olmak” dedi.