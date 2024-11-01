‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel!

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1993 yılında Genç Ailesi’nin Solingen’deki evi, ırkçı bir saldırı sonucu kundaklanmıştı. O acı gecede kızlarını ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç, buna rağmen kin ve nefrete kapılmadan toplumları birleştiren barış dolu mesajlarıyla örnek bir duruş sergiledi. İnsanlığa dair umut dolu bir miras bırakan Mevlüde Genç’in yaşamı, etkinliğe katılanlara ilham oldu. Onur konuğu olarak katılan eşi Durmuş Genç ve aile üyeleriyle birlikte duygu dolu anların yaşandığı bu özel gecede, Mevlüde Ana’nın fedakârlıkları ve bilge duruşu bir kez daha hatırlandı.





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ONUN CESARETİ GENÇLERE ÖRNEK OLDU

Yunus Emre Enstitüsü Köln sorumlusu Dr. Yılmaz Bulut, Mevlüde Genç’i anmaktan ve Genç Ailesi’ni kurumlarında ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Etkinlik, Mevlüde Genç’in hatırasını yaşatırken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini de gözler önüne serdi. Gençler, onun cesareti ve kararlılığından ilham alarak kendi hayatlarında da benzer bir azimle ilerlemeleri gerektiğini vurguladılar. Bilge Ana Mevlüde Genç’in anısı, gelecekte de genç nesillere ilham vermeye devam edecek.