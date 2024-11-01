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‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel!

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#Mevlüde Genç#Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER
‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 16:06

Mevlüde Genç, vefatının ikinci yılında Köln Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Hayatı, felsefesi ve bıraktığı vasiyeti konu alan “Bilge Ana: Mevlüde Genç” belgeselinin gösterimi yapıldı. Belgeselin yönetmeni ve yapımcısı TRT sanatçısı Sevinç Yeşiltaş ile gazeteci Ali Kılıçarslan, gösterimin ardından izleyicilerle anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

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1993 yılında Genç Ailesi’nin Solingen’deki evi, ırkçı bir saldırı sonucu kundaklanmıştı. O acı gecede kızlarını ve torunlarını kaybeden Mevlüde Genç, buna rağmen kin ve nefrete kapılmadan toplumları birleştiren barış dolu mesajlarıyla örnek bir duruş sergiledi. İnsanlığa dair umut dolu bir miras bırakan Mevlüde Genç’in yaşamı, etkinliğe katılanlara ilham oldu. Onur konuğu olarak katılan eşi Durmuş Genç ve aile üyeleriyle birlikte duygu dolu anların yaşandığı bu özel gecede, Mevlüde Ana’nın fedakârlıkları ve bilge duruşu bir kez daha hatırlandı.

‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel

‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel

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ONUN CESARETİ GENÇLERE ÖRNEK OLDU
Yunus Emre Enstitüsü Köln sorumlusu Dr. Yılmaz Bulut, Mevlüde Genç’i anmaktan ve Genç Ailesi’ni kurumlarında ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Etkinlik, Mevlüde Genç’in hatırasını yaşatırken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemini de gözler önüne serdi. Gençler, onun cesareti ve kararlılığından ilham alarak kendi hayatlarında da benzer bir azimle ilerlemeleri gerektiğini vurguladılar. Bilge Ana Mevlüde Genç’in anısı, gelecekte de genç nesillere ilham vermeye devam edecek.

‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel

‘Bilge Ana’ya ikinci ölüm yıl dönümünde belgesel

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#Mevlüde Genç#Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER

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