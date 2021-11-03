Bildirimler iÃ§in bir limit yok

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31.05.2021 tarihinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KararÄ± ile Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Otomatik Bilgi DeÄŸiÅŸim AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin mÃ¼tekabiliyet (karÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k ilkesi) esasÄ±na gÃ¶re, otomatik olarak paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l sonu finansal banka bilgileri hakkÄ±nda en Ã§ok merak edilen konunun, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir limitin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.

BAKÄ°YELERDE LÄ°MÄ°T YOK

BazÄ± kaynaklar belirli bir miktarÄ±n Ã¼zerindeki hesap bakiyelerin yurtdÄ±ÅŸÄ±na bildirildiÄŸini yazsa da, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu konuda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼ketici rehberinde yer verdiÄŸi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™nin anlaÅŸmaya imza attÄ±ÄŸÄ± 01.07.2017 tarihinden sonra aÃ§Ä±lan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesaplarÄ± bakiyesi ne olursa olsun bildirim kapsamÄ±ndadÄ±r.

Ancak 01.07.2017â€™den Ã¶nce aÃ§Ä±lan hesaplarda ise durum farklÄ±. Bu tarihten Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ kurumlara ait hesaplardaki bakiyenin 250 bin ABD dolarÄ± aÅŸmasÄ± halinde, ilgili finansal kuruluÅŸ bu hesabÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na bildirmesi zorunlu. Bireysel hesaplar iÃ§in ise bÃ¶yle bir eÅŸik deÄŸerin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DEVAM EDECEK: KapatÄ±lan banka hesaplarÄ± da karÅŸÄ± tarafa bildirilecek mi?

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OTOMATÄ°K BÄ°LGÄ°

DEÄžÄ°ÅžÄ°M NEDÄ°R?

TÃ¼rkÃ§e kÄ±saltmasÄ± AGÄ°T, Ä°ngilizcesi ise OECD olan Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan ve 120â€™e yakÄ±n Ã¼lkenin imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla uygulamaya giren otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi uygulamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde Ã¶zetlenebilir: KiÅŸilerin, yerleÅŸik (mukimi) olduÄŸu Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer Ã¼lkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleÅŸik (mukim) olunan Ã¼lkeye, her yÄ±l diÄŸer Ã¼lke vergi idarelerince, vergisel amaÃ§larla kullanÄ±lmak Ã¼zere mÃ¼tekabiliyet esasÄ±nda (karÅŸÄ±lÄ±klÄ±) ve otomatik olarak elektronik ortamda gÃ¶nderilmesidir. Ã–rneÄŸin; Almanyaâ€™da veya Fransaâ€™da yerleÅŸik bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan ve kapsama giren banka hesabÄ±na iliÅŸkin bilgilerin mÃ¼tekabiliyet (karÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k) esasÄ±nda paylaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™de yerleÅŸik bir Alman veya FransÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n Almanya veya Fransaâ€™da sahip olduÄŸu banka hesabÄ±nÄ±n bilgisi de Almanya veya Fransaâ€™dan Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na otomatik olarak bildirilecektir.



GAYRÄ°MENKUL VE TAÅžIT

BÄ°LGÄ°LERÄ° DAHÄ°L MÄ°?

DeÄŸiÅŸime tabi tutulacak bilgileri ÅŸu ÅŸekilde sayabiliriz:

* Ä°lgilinin adÄ± ve soyadÄ±,

* Adresi,

* YerleÅŸik (mukim) olduÄŸu Ã¼lke ve vergi kimlik numarasÄ± (VKN),

* DoÄŸum yeri ve tarihi,

* Hesap numarasÄ±, hesap bakiyesi ya da deÄŸeri,

* Hesaba yÄ±l iÃ§inde Ã¶denen faiz, temettÃ¼ gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlÄ±klardan elde edilen gelirlerin toplam brÃ¼t tutarÄ± gibi bilgilerden oluÅŸmakta olup, gayrimenkul ve taÅŸÄ±t bilgileri otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi kapsamÄ±nda deÄŸildir. Hesap hareketleri detayÄ± da bu kapsamda finansal kuruluÅŸlardan alÄ±nmayacak ve paylaÅŸÄ±m konusu yapÄ±lmayacaktÄ±r.

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Soru 21: Hangi hesaplar finansal hesap sayÄ±lmaktadÄ±r?

Finansal hesaplar;

* Mevduat hesaplarÄ±, (Mevduat kuruluÅŸlarÄ±nda tutulan mevduat ve katÄ±lÄ±m hesaplarÄ±, vadeli-vadesiz mevduat hesaplarÄ±, katÄ±lÄ±m bankalarÄ±ndaki cari hesaplar), (YabancÄ± para, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸten oluÅŸan mevduat hesaplarÄ± da bildirim kapsamÄ±ndadÄ±r)

* Saklama hesaplarÄ±, (Saklama kuruluÅŸlarÄ±nda (Ã§oÄŸunlukla bankalar ve SPKâ€™dan yetki belgeli aracÄ± kuruluÅŸlar) tutulan hisse senedi, tahvil ve bonolar)

* OrtaklÄ±k ve borÃ§ iliÅŸkisi menfaati, (SPKâ€™dan yetki almÄ±ÅŸ portfÃ¶y yÃ¶netim ÅŸirketleri tarafÄ±ndan kurulan yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± ve SPKâ€™dan yetki alarak kurulan yatÄ±rÄ±m ortaklÄ±klarÄ±ndaki paylar)

* Nakdi deÄŸer sigorta sÃ¶zleÅŸmeleri, (YatÄ±rÄ±m amacÄ±yla dÃ¼zenlenen birikim deÄŸerli hayat sigortalarÄ± bu kapsamdadÄ±r. Mal zarar sigortasÄ±, sorumluluk sigortalarÄ± ve kaza sigortalarÄ±, kasko bu kapsamda deÄŸildir. Sadece risk primi alÄ±nan hayat sigorta sÃ¶zleÅŸmeleri de nakdi deÄŸer kapsamÄ±na girmemektedir.)

* DÃ¼zenli Ã¶deme (anÃ¼ite) sÃ¶zleÅŸmeleri, (Emeklilik Gelir PlanÄ± ve YÄ±llÄ±k Gelir SigortasÄ± Ã¶rnek olarak verilebilir. Bireysel emeklilik sÃ¶zleÅŸmeleri bu kapsamda deÄŸildir.)

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Soru 22: Gayrimenkul bilgileri paylaÅŸÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

Gayrimenkuller (ev, bina, arsa vb.) ve araÃ§ gibi finansal nitelikte olmayan varlÄ±klara iliÅŸkin bilgilerin otomatik temelde deÄŸiÅŸimi sÃ¶z konusu deÄŸildir.

Ã–rnek: Japonyaâ€™da yerleÅŸik (Japonya mukimi) Bay (A) Ankaraâ€™da kiraya verdiÄŸi evinden 50 bin TL kira geliri elde etmiÅŸ ve kira TÃ¼rk finansal kuruluÅŸunda bulunan vadesiz mevduat hesabÄ±na yatmÄ±ÅŸtÄ±r. Bay (A) yÄ±l iÃ§inde hesabÄ±ndan hiÃ§ para Ã§ekmemiÅŸ olup yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndaki hesap bakiyesi ise sÄ±fÄ±rdÄ±r. Bu durumda, Japonyaâ€™ya gÃ¶nderilecek bildirimde hesabÄ±n yÄ±l sonu bakiyesi 50 bin TL olarak bildirilir fakat otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi kapsamÄ±nda, Bay (A)â€™nÄ±n Ankaraâ€™da evi olduÄŸu, paranÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n kira geliri olduÄŸu ya da hesaba kira yattÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilgi gÃ¶nderilmez.

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Soru 23: TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan araÃ§lara sigorta ÅŸirketleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan kasko ya da sigorta veya gayrimenkullere yapÄ±lan zorunlu deprem sigortasÄ± gibi sigortalar bildirim kapsamÄ±na girer mi?

Mal zarar sigortalarÄ± ya da kaza sigortalarÄ± kapsamda deÄŸildir.

Soru 24: Bildirimler iÃ§in bir limit bulunuyor mu?

01.07.2017 tarihinden Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ kurumlara ait hesaplarda hesap bakiyesinin 250 bin ABD dolarÄ±nÄ± geÃ§memesi halinde finansal kuruluÅŸun bu hesabÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na bildirmesi zorunlu deÄŸildir. Bireysel hesaplar iÃ§in ise bÃ¶yle bir eÅŸik deÄŸer sÃ¶z konusu deÄŸildir.

01.07.2017 tarihinden sonra aÃ§Ä±lan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesaplarÄ± bakiyesi ne olursa olsun bildirim kapsamÄ±ndadÄ±r.

Ã–rnek: Ä°sveÃ§ mukimi Bay (M)â€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan (B) bankasÄ±nda 10 TL bakiyeli hesabÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu hesabÄ±n bilgileri Ä°sveÃ§â€™e bildirilir. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k (mÃ¼tekabiliyet) esasÄ± Ã§erÃ§evesinde aynÄ± mahiyetteki hesap bilgileri de Ä°sveÃ§â€™ten alÄ±nÄ±r.

Ã–rnek: Danimarkaâ€™da kurulu (M) ÅŸirketi TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan (B) bankasÄ±nda 30.05.2016 tarihinde hesap aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. HesabÄ±n 31.12.2020 tarihli bakiyesi 249.000 ABD dolarÄ±dÄ±r. Belirlenen eÅŸiÄŸi aÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bankanÄ±n bu hesabÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda bildirmesi zorunlu deÄŸildir.

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Soru 25: Bildirimler hangi para birimi ile yapÄ±lacak?

Bildirimler hesabÄ±n tutulduÄŸu para birimiyle (TÃ¼rk LirasÄ±, Euro, Ä°ngiliz Sterlini, ABD DolarÄ± vb.) yapÄ±lacaktÄ±r.

Ã–rnek: Bulgaristanâ€™da yerleÅŸik Bay (A)â€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™deki (B) bankasÄ±nda bulunan hesaplarÄ±nÄ±n 31 AralÄ±k tarihli bakiyeleri aÅŸaÄŸÄ±daki gibidir:

1. hesap: 10.000 Euro

2. hesap: 10.000 TL

3. hesap: 10.000 ABD DolarÄ±

Hesap bakiyeleri herhangi bir kura dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeden 3 ayrÄ± hesap bakiyesi olduÄŸu gibi bildirilir. (Kaynak: Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±)

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