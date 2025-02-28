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‘Bildiğin Gibi Değil’ Viyana’da

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#Avusturya#Viyana Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER
‘Bildiğin Gibi Değil’ Viyana’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:04

Avusturya’daki Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Avrupa Film Festivali kapsamında Türkiye’den “Bildiğin Gibi Değil” isimli filmini sinemaseverlerin beğenisine sundu.

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BAŞKENT Viyana’nın tarihi sinema salonlarından Stadtkino’da, Avrupa Birliği (AB) Ulusal Kültür Enstitüleri ve Büyükelçilikleri Ağı (EUNIC) Avusturya tarafından düzenlenen Avrupa Film Festivali’ne Viyana YEE de “Bildiğin Gibi Değil” isimli filme katıldı. Festivalde, 18 ülkeden yeni sinema yapımları yer alırken, “Bildiğin Gibi Değil” filmi ilk defa Viyana’da gösterildi. İstanbul Film Festivali’nde en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi kurgu gibi birçok ödül alan filme izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

‘Bildiğin Gibi Değil’ Viyana’da

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR
Filmde, babalarının beklenmedik ölümünün ardından yeniden bir araya gelen üç kardeşin hikayesi anlatılıyor. Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, YEE olarak bu etkinlik ile kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve Türk sinemasının Avrupa’daki izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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#Avusturya#Viyana Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER

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