Bild Yayın Yönetmeni Reichelt, geçici olarak görevini bıraktı

Kai Diekmann’dan sonra görevi devralan Reichelt hakkında, konumunun gücünü suistimal ederek çalışanlarına baskı uyguladığı, mobbing yaptığı ve kadınlara yönelik olumsuz tavır sergilediği gerekçesiyle Axel Springer yayınevi içinde soruşturma başlatılmıştı. Reichelt’in görevini ise geçici olarak Bild am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Alexandra Würzbach üstlendi. Julian Reichelt, şirket çalışanlarının iç iletişimde kullandığı ‘Slack’ uygulamasından paylaştığı mesajında, “Bild ve Bild’in çalışanları benim hayatımdır. Her zaman Bild’in iyi olması için çalıştım ve bugünlerde de her ne kadar çok zor gelsede bunun için çalışıyorum. Bu nedenle yönetim kurulundan soruşturmanın aydınlatılması ve bana yöneltilen suçlamaların daha sağlıklı değerlendirilmesi için geçici olarak görevden ayrılmayı talep ettim” dedi. Mesajında suçsuz olduğunu söyleyen Reihelt, “Bild ve her konudaki duruşumuz onların hoşuna gitmediği için beni yok etmek isteyenlere karşı direneceğim” dedi. Axel Springer Yayınevi ise Julian Reichelt’in görevi bırakma talebinin onaylandığını açıkladı.

EN TARTIŞMALI YÖNETİCİ

2002 yılından bu yana Axel Springer Yayınevinde farklı görevler üstlenen Julian Reichelt, Bild’in dijital yayınlar müdürüyken, Kai Diekmann’ın ayrılmasıyla 2018’den itibaren gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturdu. Göreve başladığından bu yana en tartışmalı genel yayın yönetmenlerinden olan Reichelt’in yönetim biçimi ve çalışanlarına yönelik tavırları konusunda medya dünyasında uzun zamandır dedikodular yer alıyordu. İlk olarak Der Spiegel dergisi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde Reichelt hakkında çok sayıda şikâyet olması üzerine yayınevi bünyesinde iç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Reichelt’e, çalışanlarına kötü davranırken kendisiyle ilişki yaşayan kadınlara ise imtiyazlı davrandığı suçlamaları yapıldı.