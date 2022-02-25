Bild: ‘Sizleri unutmayacağız’

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‘Ukrayna’daki insanlara’ başlıklı mesajda, “Biz sizleri düşünüyoruz. Sizlerle ilgili haberler yayınlıyoruz. Gelecek ne olursa olsun, sizleri unutmayacağız. Sizlerin değerlerini paylaşıyoruz-demokrasi ve özgürlük. Ve sizin cesaretinize hayranız. Rus ordusunun ülkenizi altüst etmesine, verdiği zarara, insanları öldürmesine ve kine sizlerle birlikte üzülüyoruz. Yalnız kalbimizde değil, düşüncelerimizde de hep sizlerin yanındayız.”

Ukrayna’da yaşanan felaketleri, Putin’in Ukraynalılara yaptıklarını haberleştirmek için Bild muhabirlerinin haftalardır orada olduğu belirtilirken, “Biz Batılı politikacılara her gün, her saat, sürekli olarak sorumluluklarını hatırlatmayı sürdüreceğiz” denildi. Aynı zamanda Ukraynalılara “Güçlü kalın!” çağrısında da bulunuldu.