Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt’in sonunu editörüyle ilişkisi getirmiş!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Demirtaş teröristtirBahçeli: Osman Kavala Sorosçu'dur, Demirtaş teröristtir#Bahçeli
Polisi sürükleyen eski CHPli kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyimPolisi sürükleyen eski CHP'li kendini böyle savundu: Normalde beyefendi biriyim#Kocaeli
13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi13 yaşında dünyanın kanını dondurmuştu... Karar verildi#ABD
NASAdan uyarı... Tam 7 asteroit birdenNASA'dan uyarı... Tam 7 asteroit birden!#NASA
Fotoğrafları görünce şok oldu Her şey ortaya çıktı...Fotoğrafları görünce şok oldu! Her şey ortaya çıktı...#İcardi
Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildiKaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi#Deprem
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Bu başarı Türkiyenin diyerek paylaştı Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu'Bu başarı Türkiye'nin' diyerek paylaştı! Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu#İhracat
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
HABERLERAvrupa Haberleri

Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt’in sonunu editörüyle ilişkisi getirmiş!

#Bild#Julian Reichelt#Axel Springer Yayınevi
Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt’in sonunu editörüyle ilişkisi getirmiş

Almanya’nın en çok konuşulan ve en çok tartışma yaratan bulvar gazetesi Bild’in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı. Axel Springer Yayınevi, Reichelt’in ‘mesleki ve özel hayatını ayıramadığı’nı gerekçe gösterdi. Bild’in yeni genel yayın yönetmeni ise yine yayınevi bünyesinde çıkan Welt gazetesinin yazıişleri müdürü 37 yaşındaki Johannes Boie oldu.

Haberin Devamı

REICHELT’le ilgili iddiaları ilk olarak Spiegel dergisi mart ayında gündeme taşımıştı. Yaklaşık 12 çalışanın Reichelt’in konumunu kullanarak çalışanlara mobbing uyguladığı ve bazı kadın çalışanlarla ilişki yaşadığını yazmıştı. Julian Reichelt’in de isteği doğrultusunda iddiaların araştırılması için yayınevi Reichelt’i geçici olarak görevden almıştı. Yaklaşık bir ay süren araştırma sonrasında iddiaların Julian Reichelt’in özel hayatıyla ilgili olduğu belirtilerek yeniden göreve dönmesine izin verildi.

Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt’in sonunu editörüyle ilişkisi getirmiş

İLİŞKİ KARŞILIĞI TERFİ
Ancak aylar sonra New York Times (NYT) konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma haberi yayınladı. Haberde “Bild’deki ‘zehirli bir çalışma ortamı’ndan bahsedilirken, Reichelt ile genç bir kadın meslektaşı arasındaki ilişki hakkında daha fazla ayrıntı yer aldı. New York Times’ta Ben Smith imzasıyla yayımlanan makalede, Bild gazetesinde iş yeri kültürünün ‘seks, gazetecilik ve şirket parası’yla iç içe geçtiğine dikkat çekildi. Haberde, Bild gazetesinin kadın bir editörünün genel yayın yönetmeni Reichelt ile ilişkisi sonucu terfi ettiği iddialarına da yer verildi.

SANSÜR UYGULANDI
New York Times, haberinde, Alman basın dünyasında bir başka skandalı da gündeme taşıdı. NYT, ‘Münchner Merkür’ ve ‘Frankfurter Rundschau’ gibi gazeteleri bünyesinde bulunduran Ippen Yayınevi’nin, Reichelt’le ilgili haberleri sansürlediği ve yayınlanmasını son anda engellediğini yazdı. Yayınevi bünyesindeki araştırma birimine ait gazeteciler, Bild’deki şikâyetler ve Reichelt’in konumunu ve gücünü istismar ederek kadınlarla ilişki yaşadığını haberleştirdi. Ancak Ippen Yayınevi, son anda haberi yayınlamaktan vazgeçti. NYT’nin konuyu gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Ippen Yayınevi ise, rakibine ticari olarak zarar vermek istiyor görüntüsünden kaçındıkları için haberin yayınlanmasını engelediklerini belirtti.

Haberin Devamı

2017’DEN BERİ BU GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU
Son zamanlarda uluslararası alandaki yatırımlarıyla dikkat çeken Axel Springer Yayınevi, ilk olarak ekonomi sitesi Business Insider’i satın almıştı. Axel Springer, kısa bir önce de ABD merkezli Politico’yu satın aldığını duyurdu. Julian Reichelt, Kai Diekmann’dan sonra 2017’den bu yana Bild gazetesinin genel yayın yönettmenliğini yürütüyordu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bild#Julian Reichelt#Axel Springer Yayınevi

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Oğulcan Enginden ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklıda buldu... İşte ilk fotoğraf

Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu