Bild Genel Yayın Yönetmeni Reichelt’in sonunu editörüyle ilişkisi getirmiş!

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REICHELT’le ilgili iddiaları ilk olarak Spiegel dergisi mart ayında gündeme taşımıştı. Yaklaşık 12 çalışanın Reichelt’in konumunu kullanarak çalışanlara mobbing uyguladığı ve bazı kadın çalışanlarla ilişki yaşadığını yazmıştı. Julian Reichelt’in de isteği doğrultusunda iddiaların araştırılması için yayınevi Reichelt’i geçici olarak görevden almıştı. Yaklaşık bir ay süren araştırma sonrasında iddiaların Julian Reichelt’in özel hayatıyla ilgili olduğu belirtilerek yeniden göreve dönmesine izin verildi.

İLİŞKİ KARŞILIĞI TERFİ

Ancak aylar sonra New York Times (NYT) konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma haberi yayınladı. Haberde “Bild’deki ‘zehirli bir çalışma ortamı’ndan bahsedilirken, Reichelt ile genç bir kadın meslektaşı arasındaki ilişki hakkında daha fazla ayrıntı yer aldı. New York Times’ta Ben Smith imzasıyla yayımlanan makalede, Bild gazetesinde iş yeri kültürünün ‘seks, gazetecilik ve şirket parası’yla iç içe geçtiğine dikkat çekildi. Haberde, Bild gazetesinin kadın bir editörünün genel yayın yönetmeni Reichelt ile ilişkisi sonucu terfi ettiği iddialarına da yer verildi.

SANSÜR UYGULANDI

New York Times, haberinde, Alman basın dünyasında bir başka skandalı da gündeme taşıdı. NYT, ‘Münchner Merkür’ ve ‘Frankfurter Rundschau’ gibi gazeteleri bünyesinde bulunduran Ippen Yayınevi’nin, Reichelt’le ilgili haberleri sansürlediği ve yayınlanmasını son anda engellediğini yazdı. Yayınevi bünyesindeki araştırma birimine ait gazeteciler, Bild’deki şikâyetler ve Reichelt’in konumunu ve gücünü istismar ederek kadınlarla ilişki yaşadığını haberleştirdi. Ancak Ippen Yayınevi, son anda haberi yayınlamaktan vazgeçti. NYT’nin konuyu gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Ippen Yayınevi ise, rakibine ticari olarak zarar vermek istiyor görüntüsünden kaçındıkları için haberin yayınlanmasını engelediklerini belirtti.

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2017’DEN BERİ BU GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU

Son zamanlarda uluslararası alandaki yatırımlarıyla dikkat çeken Axel Springer Yayınevi, ilk olarak ekonomi sitesi Business Insider’i satın almıştı. Axel Springer, kısa bir önce de ABD merkezli Politico’yu satın aldığını duyurdu. Julian Reichelt, Kai Diekmann’dan sonra 2017’den bu yana Bild gazetesinin genel yayın yönettmenliğini yürütüyordu.