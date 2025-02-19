Bikiniye plaj dışında yasak!

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:30
Portekiz’in Algarve bölgesindeki turistik sahil kenti Albufeira, plaj dışında mayo ve bikiniyle dolaşmayı yasaklayan yeni kurallar getirdi. Yeni düzenlemeye göre, turistler şehir içinde veya sahil şeridinde en az bir tişört ve uygun alt giysi giymek zorunda. Belediyenin yayımladığı belgede, bu kuralın halka açık ve görünür olan ‘teraslar’ için de geçerli olduğu belirtildi.
Plajlar, plaj otoparkları ve otel tesisleri bu kuralın dışında tutuldu. Mayo ve bikiniyle dolaşma yasağına uymayanlara 300 ila 1500 Euro arasında para cezası kesilecek. Tamamen çıplak dolaşanlara ise 1800 Euro’ya kadar ceza verilebilecek. Yeni davranış kuralları, mayo ve bikini yasağının yanı sıra halka açık alanlarda içki içme, idrarını yapma, tükürme ve diğer uygunsuz davranışlara da ceza öngörüyor. Bu önlemler, özellikle kitlesel turizmin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Halk, 14 Mart’a kadar onaylanan davranış kuralları hakkında görüş bildirebilecek. Kuralların, yaz sezonu öncesinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.YENİ TURİZM STRATEJİSİAlbufeira
Belediye Başkanı José Carlos Martins Rolo, geçen yıl İngiliz pazarına olan bağımlılığı azaltmak ve yaz sezonu dışında da turist çekmek için yeni bir turizm stratejisi açıklamıştı. Hedef, Albufeira’yı önde gelen sürdürülebilir uluslararası bir tatil destinasyonu haline getirmek. Belediye, katı kurallarla turistlerin aşırı ve uygunsuz davranışlarını engellemeyi umuyor. Benzer kurallar, Avrupa’nın diğer turistik şehirlerinde de uygulanıyor. Barcelona ve Mayorka’da da plaj dışında mayo ve bikiniyle dolaşanlara para cezası kesiliyor.GECE HAYATI VE PLAJLARIYLA ÜNLÜ
Algarve bölgesi, geçen yıl rekor düzeyde turist ağırladı. Bölgenin turizm ofisinin verilerine göre, 2023 yılında 5.2 milyon kişi bu popüler tatil destinasyonunu ziyaret etti. Ziyaretçilerin 4.4 milyonunu İngiliz turistler oluştururken, 1 milyondan fazla Alman turist de bölgeye akın etti. Albufeira, gece hayatı ve plajlarıyla ünlü olsa da aynı zamanda aileler için de popüler bir tatil yeri olarak biliniyor.