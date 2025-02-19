Bikiniye plaj dışında yasak!

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Plajlar, plaj otoparkları ve otel tesisleri bu kuralın dışında tutuldu. Mayo ve bikiniyle dolaşma yasağına uymayanlara 300 ila 1500 Euro arasında para cezası kesilecek. Tamamen çıplak dolaşanlara ise 1800 Euro’ya kadar ceza verilebilecek. Yeni davranış kuralları, mayo ve bikini yasağının yanı sıra halka açık alanlarda içki içme, idrarını yapma, tükürme ve diğer uygunsuz davranışlara da ceza öngörüyor. Bu önlemler, özellikle kitlesel turizmin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Halk, 14 Mart’a kadar onaylanan davranış kuralları hakkında görüş bildirebilecek. Kuralların, yaz sezonu öncesinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

