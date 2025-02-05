BIG Partisi’nden seçmenlerine çağrı: Boş oy kullanın veya Todenhöfer’i destekleyin!

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BIG Partisi, Adalet Partisi’nin de kendileri gibi çözüm odaklı ve adalet merkezli bir politika izlediğini söyledi. Partiden yapılan açıklamada, erken seçim tarihinin öne çekilmesi ve bununla birlikte destek imza şartlarında herhangi bir esneklik sağlanmamasının adil bir yarış ortamını engellediği belirtildi. BIG Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2025 yılında yapılması planlanan federal seçimlerin 7 ay erkene alınması nedeniyle gerekli 2 bin destek imzasını eyalet bazında toplamak için yeterli zaman kalmadı. Bu durum, özellikle küçük partiler için büyük bir organizasyonel zorluk oluşturuyor. Seçim tarihinin öne çekilmesine rağmen imza şartlarının hafifletilmemesi adil bir rekabet ortamını ortadan kaldırdı.”

‘GEÇERSİZ OY GÜÇLÜ DEMOKRATİK TEPKİDİR’

Bu nedenle seçimlere katılmama kararı alan BIG Partisi, seçmenlerine farklı eyaletlerde farklı tutumlar sergilemeleri yönünde çağrıda bulundu. BIG, mevcut siyasi partilerin toplumun gerçek ihtiyaçlarına karşılık vermediğine dikkat çekmek amacıyla Berlin ve NRW dışında diğer eyaletlerde, seçmenlere sandığa gitmelerini ancak bilinçli olarak boş oy kullanmalarını tavsiye etti. Bu çağrının amacı, BIG Partisi açıklamasında, geçersiz oyların da güçlü bir demokratik tepki aracı olduğuna vurgu yaptı: “Seçimlere katılım göstermek ancak bilinçli olarak geçersiz oy kullanmak, mevcut siyasi seçeneklerin halkın beklentilerini karşılamadığını gösterecek güçlü bir mesajdır. Bu durum, seçim sonuçlarında yayımlanacak yüksek orandaki geçersiz oylar sayesinde daha görünür hale gelecektir.”