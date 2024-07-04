Bielefeld’deki asırlık camiye Uyum Ödülü

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BIELEFELD Belediyesi Entegrasyon Konseyi tarafından ilk kez düzenlenen ‘50 Yıl Uyum Ödülü’ törenine, Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clausen ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Murisa Adiloviç’in yanı sıra şehirde dini, sosyal, spor ve kültürel alanda 50 yılını dolduran sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı. 1973 yılında şehirde ilk kurulan cami derneği olan DİTİB Merkez Camii’ne ‘Uyum Ödülü’ ve teşekkür belgesi takdim edildi. Merkez Camii adına ödülü alan Başkan Kadir Yüca, şehirde ilk kurulan cami derneği olduklarını ve 1973’ten bu yana şehir sakinleriyle uyum içerisinde olduklarını söyledi: “Camimizin, şehirde geçen yarım asırlık hizmet süresinde bu ödülü hak ettiğine inanıyorum. Yaşadığımız topluma uyum içerisinde ve topluma pozitif değer katan insanlar yetiştiren bir cami cemaati olduk. Saflarımızdan çok başarılı insanlar yetişti ve topluma birçok değer kattık. Bu kazancımız hâlâ büyüyor. Ben de bu camide büyüdüm, gençlik kollarından başladım ve şimdi de yönetimine geldim.”

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‘MİNNETLE ANIYORUM’

“İlk 20 yıl August-Bebel Caddesi’nde hizmet verdik. Mevcut bina ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. 1993 yılından bu yana da şu an bulunduğumuz Ernst-Reine Caddesi üzerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu manada yerel idarecilere ve şehir sakinlerine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle camimizin kuruluşundan bu yana duaları, gayretleri ve emekleri olan birinci nesil büyüklerimizi de minnetle anıyorum. Bu samimiyete ve bu hizmet kervanına katkı vermiş herkese teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Bizler de onların emanetlerini büyüterek bizden sonraki nesillere taşımanın gayreti içerisinde olacağız.”

Bielefeld İslam Cemaatleri Birliği (BIG) Başkanı Cihat Kefeli’nin de hazır bulunduğu törende, DİTİB Merkez Camii dernek başkanı Kadir Yüca teşekkür belgesini Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clausen’in elinden aldı.

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