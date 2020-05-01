MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBielefeld’de sosyal mesafeli cuma namazı
GeriAvrupa Bielefeld’de sosyal mesafeli cuma namazı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İskender GÜNGÖR / DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Bielefeld’de sosyal mesafeli cuma namazı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bielefeld’de sosyal mesafeli cuma namazı
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin kapatılmasının ardından birçok ülkedeki Müslümanlar sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazı kılıyor. Almanya’nın Bielefeld kentinde 40 kişi sokakta, cuma namazı kıldı.

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan bir kişi belediyeye müracaat ederek, sokakta namaz kılmak için izin istedi. Müracaatı değerlendiren yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyma ve 40 kişiyi geçmeme şartıyla namaz kılınmasına izin verdi. Durumu öğrenenler yanlarında getirdikleri karton ve seccadelerle boş meydanda cuma namazı kıldı. Başbakan Angela Merkelin 30 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve getirilen hijyen kurallarına uymak şartıyla camilerin 1 Mayıs itibariyle açılabileceğini ifade etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle