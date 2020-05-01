Bielefeld’de sosyal mesafeli cuma namazı

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan bir kişi belediyeye müracaat ederek, sokakta namaz kılmak için izin istedi. Müracaatı değerlendiren yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyma ve 40 kişiyi geçmeme şartıyla namaz kılınmasına izin verdi. Durumu öğrenenler yanlarında getirdikleri karton ve seccadelerle boş meydanda cuma namazı kıldı. Başbakan Angela Merkelin 30 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve getirilen hijyen kurallarına uymak şartıyla camilerin 1 Mayıs itibariyle açılabileceğini ifade etmişti.