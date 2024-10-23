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Bielefeld’de sonbahar kermesi

Güncelleme Tarihi:

#BIELEFELD#Sonbahar Kermesi#BIE Happy
Bielefeld’de sonbahar kermesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:37

Bielefeld’de ‘BIE Happy’ adıyla düzenlenen lunaparklı sonbahar kermesi yaklaşıyor. Bisiklet Yarışları Tesisleri’nde (Radrennensbahn) gerçekleştirilecek olan kermes etkinlikleri 25 Ekim Cuma günü başlayacak ve 3 Kasım’a kadar sürecek.

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ÖNCEKİ yıllarda olduğu gibi ilk gün akşamı tüm Bielefeld semalarında görülecek bir havai fişek gösterisini de içeren kermeste, çocuklu aileleri dönme dolap, çeşitli salıncaklar, sirk trambolinleri, atlı karınca, çarpışan arabalar gibi klasik lunapark aletlerinin, palyaçoların yanı sıra ileri teknolojiyle geliştirilmiş oyuncaklar bekliyor. Çocuklar lunapark alanında ‘Süper Kahramanlar’ filminin sevilen figürlerinden ‘Olaf’ ve ‘Elsa’yla ya da ‘Mario’ ve ‘Joshi’yle karşılaşıp, birlikte fotoğraf çektirme şansı bulabilecekler. Lunapark, önceki yıllara göre yeni eğlence istasyonları da içeriyor. Örneğin adını kişilik bölünmesini konu alan edebi ve müzikal figürler ‘Jekyll ve Hyde’den alan saatte 130 km. hıza sahip dev tahterevalli bunlardan biri. Etkinlikler hafta içi 15.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonu, 14.00-23.00 saatleri arasında, cuma ve cumartesi günleri 23.00’e, diğer günler ise 22.00’ye kadar devam edecek. Sadece 1 Kasım Cuma günü ise saat 18.00’de açılacak. Ayrıntılı bilgi için: https://www.kirmes-bielefeld.de/bie-happy-herbstkirmes/

Bielefeld’de sonbahar kermesi


 

 

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#BIELEFELD#Sonbahar Kermesi#BIE Happy

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