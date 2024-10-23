Bielefeld’de sonbahar kermesi

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ÖNCEKİ yıllarda olduğu gibi ilk gün akşamı tüm Bielefeld semalarında görülecek bir havai fişek gösterisini de içeren kermeste, çocuklu aileleri dönme dolap, çeşitli salıncaklar, sirk trambolinleri, atlı karınca, çarpışan arabalar gibi klasik lunapark aletlerinin, palyaçoların yanı sıra ileri teknolojiyle geliştirilmiş oyuncaklar bekliyor. Çocuklar lunapark alanında ‘Süper Kahramanlar’ filminin sevilen figürlerinden ‘Olaf’ ve ‘Elsa’yla ya da ‘Mario’ ve ‘Joshi’yle karşılaşıp, birlikte fotoğraf çektirme şansı bulabilecekler. Lunapark, önceki yıllara göre yeni eğlence istasyonları da içeriyor. Örneğin adını kişilik bölünmesini konu alan edebi ve müzikal figürler ‘Jekyll ve Hyde’den alan saatte 130 km. hıza sahip dev tahterevalli bunlardan biri. Etkinlikler hafta içi 15.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonu, 14.00-23.00 saatleri arasında, cuma ve cumartesi günleri 23.00’e, diğer günler ise 22.00’ye kadar devam edecek. Sadece 1 Kasım Cuma günü ise saat 18.00’de açılacak. Ayrıntılı bilgi için: https://www.kirmes-bielefeld.de/bie-happy-herbstkirmes/

