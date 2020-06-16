Bielefeld, Bundesliga kapısını araladı
Son üç haftasına girilen İkinci Budesliga’da lider Bielefeld mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. 31’inci hafta maçında Dynamo Dresden’i sahasında 4-0 yenen Bieleld, puanını 61’e yükseltti. En yakın rakibi Hamburg ile puan farkını da 8’e çıkardı.
BÖYLECE Bundesliga’ya yükselme yolunda önemli avantaj elde etti. 32’inci hafta maçında alacağı bir galibiyet Bielefeld’i mutlu sona taşıyacak. Kurallar gereği İkinci Bundesliga’dan Birinci Bundesliga’ya iki takım direkt çıkıyor. Sezonu üçüncü tamamlayan ise Bundesliga’yı 16’ncı sırada bitirenle baraj maçları oynayacak. Baraj maçlarında rakibine üstünlük sağlayan gelecek sezon Bundesliga’da mücadele edecek. Ligi Bielefeld dışında Hamburg, Stuttgart, Heidenheim ve Darmstadt’ın matematiksel olarak ilk iki sırada bitirme şansı bulunuyor. Son üç haftaya girildiğinde Bielefeld’in takipçileri Hamburg’un 53, Stuttgart’ın 52, Heidenheim’ın 51 ve Darmstadt’ın da 46 puanı bulunuyor.
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