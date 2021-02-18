Biden’lı Münih Güvenlik Konferansı

‘MSC Special Edition’ adı verilen video konferansının ana gündemini ise korona ile küresel ısınma oluşturuyor. Ayrıca NATO’nun geleceği ve uluslararası güvenlik işbirliği gibi konular dile getirilecek. Konuşmacılar virtüel olarak Münih Bayerischer Hof Oteli’nde kurulan ana merkeze bağlanacak. Buradan internet ortamında ve televizyon kanallarından naklen yayın yapılacak.

AÇILIŞI SÖDER YAPACAK

Açılışı Bavyera Başbakanı (CSU) Markus Söder tarafından yapılacak konferansa konuşmacı olarak Federal Başbakan Angela Merkel (CDU), ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Microsoft Kurucusu Bill Gates, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen katılacak.



EN SAYGIN FORUM

1963 yılından beri düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na daha önceleri de Türkiye’den Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı düzeyinde her yıl katılımlar olmuştu. Münih konferansı güvenlik ve dış politika konularında dünyanın en saygın forumu olarak kabul görüyor.