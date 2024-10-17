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Biden’ın bugün Berlin’e geliyor

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#Joe Biden#Berlin#AVRUPADAN HABERLER
Biden’ın bugün Berlin’e geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 10:29

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta planlanan ancak Milton kasırgası nedeniyle ertelenen Berlin ziyareti, bu akşam başlıyor. Ziyaret, yarın sona erecek.

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BIDEN’ın Berlin ziyareti sırasında, şehirde ciddi trafik kısıtlamaları yaşanacak. Özellikle Biden’ın geliş ve gidişi sırasında yoğun önlemler alınacak. Cuma öğleden sonra başlayacak olan sonbahar tatili nedeniyle de trafik sıkışıklıkları ve demiryolu gecikmelerinin şehir yaşamını daha da sorunlu hale getireceği belirtiliyor. Berlin Polisi’nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren yarın akşama kadar Berlin-Mitte ilçesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri ve yol kapanmalarının uygulanacağı belirtildi. Özellikle hükümet bölgesi, Bellevue Sarayı ve Potsdamer Platz civarı bu tedbirlerden daha çok etkilenecek. Biden, dünyada en yüksek güvenlik seviyesine sahip liderlerden biri olarak biliniyor. Yolların kapandığı bölgelerde yaşayanlar, kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Bu alanlarda halka açık toplantılar ve gösteriler yasaklandı.

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Biden’ın bugün Berlin’e geliyor

AKIN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden ve Başbakan Olaf Scholz arasındaki yakın iş birliğini vurguladı. Özellikle de Ukrayna’ya verilen ortak desteğin altını çizdi. Berlin ziyareti Biden’ın görev süresi boyunca Almanya’ya yaptığı ilk ikili ziyaret olma özelliğini taşıyor. Başlangıçta Ukrayna konulu bir konferansa başkanlık etmek üzere Ramstein’daki ABD hava üssüne de uğraması planlanmıştı. Bunun daha sonraki bir tarihte yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa ne zaman yapılacağı Beyaz Saray tarafından şu ana kadar açık bırakıldı. Bunun yerine, Biden ABD’ye dönmeden önce yarın Berlin’de birkaç toplantı gerçekleştirilecek.

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#Joe Biden#Berlin#AVRUPADAN HABERLER

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