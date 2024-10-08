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Biden’ın Almanya ziyareti için çok sıkı güvenlik önlemleri

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#Biden#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Biden’ın Almanya ziyareti için çok sıkı güvenlik önlemleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 11:42

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Berlin’e yapacağı devlet ziyareti öncesinde başkentte güvenlik önlemleri hissedilmeye başlandı. Bellevue Sarayı çevresinde polis ekipleri bariyerler yerleştirdi. Aynı zamanda Moabit mahallesindeki saray yakınında dalgıç ekipleri de hazırlık yaptı. Berlin polisi, geniş çaplı güvenlik tedbirleri hakkında bilgi vermedi ve sadece ziyaret hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

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BIDEN’ın perşembe günü Berlin’e ulaşması beklenirken, ziyaret için en yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor. Daha önceki ABD başkanlarının ziyaretlerinde olduğu gibi, hükümet bölgesi ve Adlon Oteli çevresinde geniş çaplı yolların kapatılması planlanıyor. Ayrıca şehir genelinde araç çekimleri ve park yasakları uygulanacak. Keskin nişancılar binaların çatılarına yerleştirilecek, bazı rögar kapakları kaynaklanacak ve polis köpekleri bölgede güvenlik taramaları yapacak.

Biden’ın Almanya ziyareti için çok sıkı güvenlik önlemleri

ZİYARET PROGRAMI
Biden’ın cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılanması bekleniyor. Aynı gün Biden onuruna bir devlet yemeği düzenlenecek ve kendisine bir madalya takdim edilecek. Biden, cuma günü Başbakan Olaf Scholz ile de bir araya gelecek. Ziyaretin ardından iki lider, cumartesi günü Ramstein’daki ABD Hava Üssü’nde gerçekleşecek Ukrayna Zirvesi için Rheinland-Pfalz’a geçecek.

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#Biden#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER

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