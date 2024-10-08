Biden’ın Almanya ziyareti için çok sıkı güvenlik önlemleri

Haberin Devamı

BIDEN’ın perşembe günü Berlin’e ulaşması beklenirken, ziyaret için en yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor. Daha önceki ABD başkanlarının ziyaretlerinde olduğu gibi, hükümet bölgesi ve Adlon Oteli çevresinde geniş çaplı yolların kapatılması planlanıyor. Ayrıca şehir genelinde araç çekimleri ve park yasakları uygulanacak. Keskin nişancılar binaların çatılarına yerleştirilecek, bazı rögar kapakları kaynaklanacak ve polis köpekleri bölgede güvenlik taramaları yapacak.





ZİYARET PROGRAMI

Biden’ın cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılanması bekleniyor. Aynı gün Biden onuruna bir devlet yemeği düzenlenecek ve kendisine bir madalya takdim edilecek. Biden, cuma günü Başbakan Olaf Scholz ile de bir araya gelecek. Ziyaretin ardından iki lider, cumartesi günü Ramstein’daki ABD Hava Üssü’nde gerçekleşecek Ukrayna Zirvesi için Rheinland-Pfalz’a geçecek.