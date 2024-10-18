Biden’dan veda ziyareti

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FLORIDA’da meydana gelen Milton Kasırgası nedeniyle geçen hafta Almanya’ya yapacağı resmi ziyareti iptal eden ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Berlin’e geldi, uçaktan iner inmez kalacağı otele gitti. Biden, bugün öğleden önce Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından başkent Berlin’de askeri törenle karşılandı. Bellevue Sarayı önünde düzenlenen törenden sonra yapılan ikili görüşmede, ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ve Orta Doğu’da yaşayan gelişmeler ele alındı. İkili görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Steinmeier, aynı zamanda veda nitelikli bu ziyaretinde ABD Başkanı Biden’ı iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine ve Transatlantik İttifakı’na katkılarından dolayı özel tasarımlı ‘Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Haç’ ile onurlandırdı. Steinmeier, Donald Trump’tan sonra göreve gelen Biden’ın Transatlantik ilişkilerini yeniden rayına oturttuğunu vurgularken, “Siz Başkan seçildikten sonra kelimenin tam anlamıyla Transatlantik İttifakı ilişkilerini bir gecede düzelttiniz” dedi. Alman Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Biden’ın Ukrayna ve İsrail’e verdiği desteğin de altını çizdi.

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Biden, Bellevue Sarayı’ndaki ödül töreninin ardından verilen resepsiyonda, Nazi döneminde Theresienstadt Toplama Kampı’ndan sağ olarak kurtulmayı başararak New York’a yerleşen ve 2010 yılında geri dönerek doğduğu Berlin’e yerleşen Yahudi kökenli 102 yaşındaki Margot Friedlaender ile de buluştu.





DÖRTLÜ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Biden, Bellevue Sarayı’ndaki resepsiyondan sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Başbakanlık’ta öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi yaptığı selamlama konuşmasında Şansölye Scholz, “Sevgili Joe” diye başladığı konuşmasında, “Zaman ayırıp gelmeniz Transatlantik ilişkilerimizin öneminin bir ifadesizdir. Sana teşekkür ederim” dedi. Scholz aynı zamanda “Ukrayna’nın emperyalist Rusya’ya iki yıldır kafa tutmasını sana borçludur” diyerek ABD Başkanı’na sergilediği destek için teşekkür etti. Joe Biden da “Almanya bizim en önemli müttefiklerimizdendir” diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Başbakanlık’ta yapılan bu ikili görüşmenin ardından Biden, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Şansölye Scholz, ‘Dörtlü Zirve’de bir araya geldi. Bu görüşmede de Ukrayna’da Rusya’nın sürdürdüğü savaş ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler üzerinde duruldu. Rusya’nın savaşı kazanmasına fırsat verilmemesi gerektiğinin altının çizildiği görüşmede, Ukrayna’ya silah yardımı dahil her türlü yardımın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu vurgulandı. Aynı şekilde İsrail’e yardımın sürdürülmesi konusunda da.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Biden’ın ziyareti nedeniyle başkent Berlin’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. ABD Başkanı’nın kaldığı Potsdamer Meydanı’ndaki otelin yakınlarda olduğu gibi Bellevue Sarayı, Federal Meclis ve Başbakanlık binasına giden yollar trafiğe tamamen kapatıldı, yayaların geçmesine izin verilmedi. Bu ziyaret sırasında 2 bin 500’ün üzerinde polisin görev yaptığı belirtilirken, başkent Berlin’deki tren, tramvay ve metro seferlerinde de gecikmeler ve iptaller yaşandı.