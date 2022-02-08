Biden, Scholz ile Beyaz Saray’da görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Korkutan rapor Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldiKorkutan rapor! Salgınla birlikte 10 milyon kişinin başına geldi#UNESCO
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında kararOyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar#Wilma Elles
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
HABERLERAvrupa Haberleri

Biden, Scholz ile Beyaz Saray’da görüştü

#Almanya-ABD#Biden Scholz İle Beyaz Saray’Da Görüştü#AVRUPADAN HABERLER
Biden, Scholz ile Beyaz Saray’da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi Oval Ofis’te gazetecilere verdiği demeçte her iki ülkenin de “Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalıştığını” aktardı. Biden, Scholz ile konuşacakları birçok konu olduğunu belirterek, Çin’in oluşturduğu zorluklar, Batı Balkanlar’da istikrar, pandemi, iklim değişikliği ve diğer birçok konuda Scholz ile çalışmayı dört gözle beklediğini aktardı.

ÖNEMLİ BİR ZAMANDA ÖNEMLİ BİR TOPLANTI
Scholz ise yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının “önemli bir zamanda önemli bir toplantı” olduğunu vurgulayarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı ile mücadele”de dahil olmak üzere tartışmayı planladıkları bir dizi konu olduğunu aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya-ABD#Biden Scholz İle Beyaz Saray’Da Görüştü#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi